Donald Trump kazandı, kulisler alevlendi! Berat Albayrak geri mi dönüyor?

Tüm dünya ABD seçimlerine ve etkilerine kilitlenmiş durumda. Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Donald Trump, kesin olmayan sonuçlara göre ABD'nin 47. başkanı oldu. Trump'ın dünya üzerinde ne gibi etkileri olacağı şimdiden merak edilmeye başladı. Türkiye'deki vatandaşlar da Trump'ın Orta Doğu'daki savaşlara ve ekonomiye etkisini merak ediyor.





Bu merak sosyal medya kullanıcılarının da gündeminde. Trump'ın zaferini ilan etmesi sonrası sosyal medyada Türkiye'deki kabineye Trump etkileri konuşulmaya başlandı. En önemli iddia ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı ve eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın kabineye geri döneceği yönünde oldu.Bu iddiaların temelini ise Albayrak'ın Trump ve Trump'ın damadı Jared Kushner ile olan ikili ilişkileri oluşturdu. Kushner ile Albayrak'ın yakın ikili ilişkisi olduğunu ise geçen senelerde The New York Times yazmıştı.Cumhurbaşkanı Erdoğan da Sırbistan dönüşünde hem AKP yönetiminde hem de kabinede değişiklik olacağının sinyalini vermişti. Şu an ise kabinede en az üç ismin değişmesinin beklendiği konuşuluyor.