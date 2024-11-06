Samanyolu Haber /Gündem / Donald Trump kazandı, kulisler alevlendi! Berat Albayrak geri mi dönüyor? /06 Kasım 2024 17:39

Donald Trump kazandı, kulisler alevlendi! Berat Albayrak geri mi dönüyor?

Donald Trump'ın 47. ABD başkanı seçilmesi sonrası ucu Türkiye'ye uzanan bir iddia ortaya atıldı. Trump ve Trump'ın damadı Kushner ile ikili ilişkisi olduğu bilinen eski bakan Berat Albayrak'ın yeniden kabineye gireceği öne sürüldü.

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Tüm dünya ABD seçimlerine ve etkilerine kilitlenmiş durumda. Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Donald Trump, kesin olmayan sonuçlara göre ABD'nin 47. başkanı oldu. Trump'ın dünya üzerinde ne gibi etkileri olacağı şimdiden merak edilmeye başladı. Türkiye'deki vatandaşlar da Trump'ın Orta Doğu'daki savaşlara ve ekonomiye etkisini merak ediyor.

BERAT ALBAYRAK GERİ Mİ DÖNÜYOR?

Bu merak sosyal medya kullanıcılarının da gündeminde. Trump'ın zaferini ilan etmesi sonrası sosyal medyada Türkiye'deki kabineye Trump etkileri konuşulmaya başlandı. En önemli iddia ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı ve eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın kabineye geri döneceği yönünde oldu.

ALBAYRAK VE TRUMP'IN DAMADI KUSHNER'IN YAKIN İLİŞKİSİ

Bu iddiaların temelini ise Albayrak'ın Trump ve Trump'ın damadı Jared Kushner ile olan ikili ilişkileri oluşturdu. Kushner ile Albayrak'ın yakın ikili ilişkisi olduğunu ise geçen senelerde The New York Times yazmıştı.

CUMHURBAŞKANI SİNYALİ VERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Sırbistan dönüşünde hem AKP yönetiminde hem de kabinede değişiklik olacağının sinyalini vermişti. Şu an ise kabinede en az üç ismin değişmesinin beklendiği konuşuluyor.
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