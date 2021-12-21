Dolarda sert düşüş nedeniyle halk döviz bürolarına akın etti. Dolar almak isteyenler döviz büroları önünde kuyruk oluşturdu.
GİZLİ FAİZ ARTIRIMINI ERDOĞAN AÇIKLADI
AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün Kabine Toplantısı sonrası yaptığı konuşmada TL mevduatına kur kalkanı geldiğini duyurdu. Erdoğan, TL mevduatına geçenlerin kazancının kurun altında kalması halinde farklarının ödeneceğini bildirdi.
HALK DÖVİZ BÜROLARINA KOŞTU
Erdoğan’ın konuşması sonrası dolar sert bir şekilde düştü. Dolar kuru 11 liraya kadar gerilerken halk bunu alım fırsatı olarak değerlendirdi. Sabahın erken saatlerinde dolar almak isteyenler döviz büroları açılmadan önünde kuyruk oluşturdu.