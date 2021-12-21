Samanyolu Haber /Gündem / Döviz büroları önünde kuyruk /21 Aralık 2021 12:11

Döviz büroları önünde kuyruk

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Kur getirisi mevduat kazancının üstünde ise aradaki fark ödenecek” açıklaması sonrası dolar dün gece 18 liradan 11 liraya kadar geriledi. Ekonomistlerin gizli faiz artırımı dediği açıklama sonrası çok sayıda kişi, sabah erken saatlerde döviz bürolarına dolar almak için akın etti. Döviz bürolarının önünde dolar kuyruğu oluştu.

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Dolarda sert düşüş nedeniyle halk döviz bürolarına akın etti. Dolar almak isteyenler döviz büroları önünde kuyruk oluşturdu.

GİZLİ FAİZ ARTIRIMINI ERDOĞAN AÇIKLADI
AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün Kabine Toplantısı sonrası yaptığı konuşmada TL mevduatına kur kalkanı geldiğini duyurdu. Erdoğan, TL mevduatına geçenlerin kazancının kurun altında kalması halinde farklarının ödeneceğini bildirdi.

HALK DÖVİZ BÜROLARINA KOŞTU
Erdoğan’ın konuşması sonrası dolar sert bir şekilde düştü. Dolar kuru 11 liraya kadar gerilerken halk bunu alım fırsatı olarak değerlendirdi. Sabahın erken saatlerinde dolar almak isteyenler döviz büroları açılmadan önünde kuyruk oluşturdu.
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