Ali Babacan'dan döviz kuru açıklaması: Kamu bankaları cayır cayır döviz mi sattı?

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, dün alınan karar ve dövizdeki düşüşe dair açıklamalarda bulundu.





Babacan'ın açıklamasından başlıklar şöyle:





-Doların düşmesi vatandaşlarımızı sevindirdiyse de unutmayalım ki dolar kurunun düşmüş hali dahi eylül başındaki seviyeye göre çok yüksek. Ölümü gösterip sıtmaya razı ettiler. Eylül başında 8,30'du. 12, 13'e düştü diye seviniyoruz. Düşmesi iyi mi, iyi.

-Cumhurbaşkanı'nın açıklamasıyla eş zamanlı olarak kamu bankalarının yoğun şekilde kur sattığı iddiaları var. Erdoğan konuştu diye cayır cayır döviz satıldıysa bunun açıklanması gerekiyor.

-Alınan kararlar Hazine ve Merkez Bankası'nın yükümlerini olağanüstü artıracak. Kamu yükü ve Hazine'nin yükü artacak.

-Ortada tehlikeli bir oyun var. Bankalardaki toplam mevduatın yüzde 60'tan fazlası dövizdi. Dün gece alınan kararlar Türk Lirası mevduatını da getirisinin dövizdeki artışa endekslenmesinin yolu açıldı. Bankada paran TL'yse bile biz sana döviz gibi kazandıracağız diyor. Bu uygulama dolarizasyon uygulamasıdır.

-Merkez Bankası için nass var da, Hazine'nin ödediği faiz için nass yok mu?

-Alınan bu karar örtülü bir faiz artırımıdır.