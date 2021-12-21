Erdoğan ' Nass'ı' çabuk bir kenara bıraktı

Ekonomist Prof. Dr. Veysel Ulusoy, bir gecede döviz kurunda neler yaşandığını ve Erdoğan'ın açıkladığı yeni sistemi anlattı.





Cumhuriyet'te yer alan haberde dolar kurunda meydana gelen dalgalanma ile önemli açıklamalarda bulunan Ulusoy, "Olan, örtülü faiz artımından da daha fazlası" diyerek şu ifadeleri kullandı:





"Bu sadece örtülü faiz artışı değil, aynı zamanda enflasyonda serbest dalgalanmaya geçiş, baş edemediği için... Adına 'örtülü faiz', 'dolaylı faiz', ne derseniz diyin. Bu, aslında 'Biz faizi tutamıyoruz, faiz sonuçtur, neden değildir' kavramının içselleştirilmesi, kabul edilmesidir. Nas da yok, Çin modeli de yok artık, yeni bir 'deneye' geçtik."





"ENFLASYONA DA, FAİZE DE RAZI OLDUK"

Piyasalardaki yaşanan gelişmeler için "Genel olarak ekonomide döviz, faiz bir de enflasyon üçlemesinden sadece birini kontrol edebilecek mekanizma vardır. Diğerlerini serbest piyasaya bırakmak zorundadır" değerlendirmesinde bulunan Ulusoy, "Bugün başlaması planlanan 'deneyimizde', örtülü faiz ve enflasyon dalgalanmaya, döviz ise kontrollü bir yapıda denetime tabii tutulmaya başlandı ya da başlanacak. Bu; kulağımızı düz değil de tersten göstererek, 'enflasyona da faize de razı olduk, dengeyi getiremiyoruz' demektir. Bu kapsamda bir çaresizliğin olduğu, bu kapsamda makro dengelerin tamamen bozulduğu bir ekonomide 'haber eksikliği' ile ve insanların beklentilerini alarak yeni bir denge oluşturmaya çalışıyoruz ama nafile" dedi.