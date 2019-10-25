"Döviz kuru ilaç sektörünü etkiliyor, 500 kalem ilaç yeteri kadar bulunamıyor"

CHP Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan ilaç sektöründe yaşanan sorunları Meclis gündemine taşıdı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yanıtlanması istemiyle TBMM’ye soru önergesi veren Kaplan “Ne yazık ki tarım ve sanayide olduğu gibi ilaç sektöründe de dışa bağımlıyız” dedi.





"İlaçların yaklaşık yüzde 60'ı ithal"





Kaplan önergesinde, ilaç sektöründeki toplam ilaçların yaklaşık yüzde 60'nın ithal olmasından kaynaklı bu sektörde fazlasıyla dışa bağımlı olunduğunu belirterek şunları kaydetti:





"Döviz kurunun en çok etkilediği sektörlerin başında gelen ilaç sektöründe, bugün yaklaşık 500 kalem ilaç piyasada yeteri kadar bulunamamaktadır. İlaçların temininde yaşanan sorunlar tasarruf öncelikli politikalar sebebiyle artarak devam etmektedir. Reel döviz kuru ile Sağlık Bakanlığı tarafından ilaç için belirlenen döviz kuru arasındaki makasın, çok açılmış olmasından kaynaklı ithal ilaç firmalarının fiyat beklentisi karşılanamamaktadır. Fiyat beklentisine cevap bulamayan firmalar ise Türkiye'deki ilaç arzını azaltarak bitirmektedir. İlaçlara ulaşamayan hastaların tedavileri yarım kalmakta, hasta ve hasta yakınları mağduriyet yaşamaktadır."





"Yerli ilaç üreticisi teşvik edilmeli"





"Hepatit B, grip ve menenjit aşılarından hayati önem taşıyan kanser ilaçlarına ithal edilen ilaç listesi uzamaktadır. İlaç temininde sıkıntı yaşayan vatandaşlarımız muadil ilaçlara yönlendirilmekte ve bu durum ciddi sağlık mağduriyetlerinin yaşanmasına sebep olmaktadır. Türkiye'de ilaç endüstrisinde yerli üretimin arttırılmasına yönelik bir AR-GE çalışması artırılarak yerli ilaç üreticisi teşvik edilmelidir."





Kaplan Bakan Koca'ya şu soruları yöneltti:





- Türkiye, son 5 yılda ayrı ayrı gösterilmek üzere ithal ilaçlara ne kadar ödemiştir?





- Türkiye’de kullanılan ilaçların ne kadarı yerli üretimdir? Türkiye'de ilaç endüstrisinde yerli üretimin arttırılmasına yönelik bir AR-GE çalışması var mıdır?





- İlaç sektörünün yatırımcılarına yerli üretimini teşvik eden herhangi bir devlet desteği var mıdır?





- Döviz kurunun piyasaya uygun hale getirilmesine yönelik bir çalışmanız var mıdır?