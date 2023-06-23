Drujba petrol boru hattı 11. yaptırım paketinde

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA









Moskova'yı hedef alan 11'inci yaptırım paketinin temel amacı Şubat 2022'den bu yana uygulanmakta olan çoklu cezaların delinmesini engellemek.





Brüksel, AB'nin Ermenistan, Özbekistan ve Kazakistan gibi Rusya'nın çevresindeki ülkelere yaptığı ihracattaki hızlı artıştan giderek daha fazla endişe duymaya başladığını vurgularken, yasaklı ürünlerin Kremlin'in eline geçme ihtimalinin yükseldiğini belirtti.





Avrupa’nın yeni yaptırım listesine özellikle 'çocukların sınır dışı edilmesinden sorumlu' 70 kişinin yanı sıra, yaptırımları delen ve Rus askeri çabalarını destekleyen 30'dan fazla ticari kuruluş da eklendi.





Yeni yaptırımlar ihracat yasaklarını güçlendiriyor ve kaçakçılıkta yer aldığından şüphelenilen Rus olmayan şirketleri de hedef alıyor.





Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "11. yaptırım paketimiz üzerinde varılan siyasi anlaşmayı memnuniyetle karşılıyorum" dedi.





AB'nin yürütme organının başındaki isim, "Bu paket, Kremlin'i destekleyen kuruluşları hedef alan sıkılaştırılmış ihracat kısıtlamalarıyla Putin'in savaş makinesine bir darbe daha vuracaktır. Yaptırımların delinmesini önleme aracımız Rusya'nın yaptırım uygulanan mallara el koymasını engelleyecektir" ifadelerini kullandı.





Drujba petrol boru hattı da listede





Liste ayrıca, yaptırımların Ukrayna’dan geçen Drujba petrol boru hattınn güney kolunun tamamını kapsaması ve Rus yük römorklarının giriş yasağına ilişkin Polonya’nın önerilerini de içeriyor.





Rusya’dan çıkan ve yaklaşık 5 bin 500 kilometre uzunluğuyla dünyanın en büyük ham petrol hatlarından olan Drujba boru hattı, Ukrayna ve Belarus üzerinden geçerek Polonya ve Almanya'ya ulaşıyor. Hattın güney kısmı Çek Cumhuriyeti ve Macaristan'a da petrol akıtıyor.