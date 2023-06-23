Rusya, Kazakistan ve Kırgızistan, kişisel verilerin değişimine ilişkin bir anlaşmayı onayladı

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA





Anlaşmada Rusya, Kazakistan ve Kırgızistan arasında vatandaşlık, oturma izinleri, göç kayıt verileri, vizeler, kişisel mülk, adli sicil ve aramalar ile kimlik bilgileri hakkında bilgi alışverişinde bulunulacak.





Nastoyaşaya Vremya TV kanalı tarafından verilen haberde, Anlaşma, yalnızca kendi vatandaşları hakkında değil, aynı zamanda üçüncü ülke vatandaşları hakkında da bilgi alışverişine izin veriyor.





Geçen ay Bişkek'te çok sayıda Rus muhalif gözaltına alındı. Sol Direniş üyesi Alena Krylova ve Sol Blok üyesi Lev Skoryakin hapse gönderildi.

Daha önce ise muhalif Alexei Rozhkov'u Rusya'ya iade edilmişti.





Krylova ve Skoryakin, Haziran 2023'te Bişkek'te devreye giren yüz tanıma sistemi sayesinde Rusya'nın talebi üzerine gözaltına alındı. Kırgızistan İçişleri Bakanlığı, Rusya'nın Bişkek’e aranan 85 bin kişiden oluşan bir veri tabanı teslim ettiğini ve sistemin faaliyete geçmesinden sonraki on gün içinde 57 kişinin kimliğinin tespit edildiğini bildirdi.





Kazakistan aynı şekilde, daha önce de Rus muhalifleri tutuklamıştı. Eylül 2022'de Rus ordusunu "itibarsızlaştırma" davasından aranan Buryatlı gazeteci Yevgenia Baltatarova Astana'da gözaltına alınmıştı. Şubat 2023'te Denis Kozak, Rusya'nın talebi üzerine yine gözaltına alındı ve halen hapiste. Seferberlikten kaçan istihbarat Binbaşısı Mihail Zhilin, Rusya'ya iade edildi. Altı yıl altı ay hapis cezasına çarptırıldı.