Yandaş medyanın bir yalanı daha çöktü: Gabar dediler, Venezuela çıktı





A Haber’deki ‘haber’in başlığında “Gabar’da petrol fışkırıyor! Artezyen kuyusundan bile petrol çıktı! Artık terör değil enerji yuvası” ifadeleri kullanıldı. Haberde şöyle denildi:



“Türkiye enerji kartlarını tek tek devreye alıyor. Nükleer enerji, doğal gaz, rüzgâr ve güneş enerjisinde dev atılımlar ardından petrol aramalarına da hız verildi. Şırnak’ta terörden arındırılan ve müjdelerin peş peşe geldiği bölge olan Gabar Dağı’nda yapılan petrol keşfinin şimdiye kadar bulunan en kaliteli petrol olduğu belirtilmişti. Bölgede açılan artezyen kuyularından dahi petrol fışkırdığı öğrenildi.’’





TRT Haber de görüntüleri kullanmadı ama “petrol fışkırıyor” dedi. Haberde, “Şırnak’ta 150 milyon varillik petrol rezervi keşfi yapılan Gabar Dağı’nda günde yaklaşık 5 bin varil petrol çıkarılıyor” ifadelerine yer verdi.











GÖRÜNTÜLER VENEZUELA’DAN







Görüntülerin, Venezuela’dan olduğu anlaşılınca sanal medyada çok sayıda kullanıcı tepki gösterdi. Sabah Gazetesi ilgili haberi Twitter’dan ve internet sitelerinden kaldırdı.





Söz konusu videouyu, Venezuela’dan Erven José Colina Dávila adlı TikTok kullanıcısı 28 Mayıs 2023 günü görüntüyü “evin arka bahçesinde petrol buldum…” notuyla paylaştığı ortaya çıktı. Ancak bukişi videonun kendisine ait olmadığını belirtti. Aynı görüntünün daha önce Venezuela odaklı Venezuela Aquí ve ElViajero gibi profillerde 31 Mayıs 2023 günü “Venezuela’da petrol kuyusu” (“Pozo de Petroleo en Venezuela”) notuyla paylaşıldığı da tespit edildi. Ancak aynı görüntülerin Haiti ve Dominik’a ait olduğu iddiasıyla da paylaşımlar yapıldığı ortaya çıktı.