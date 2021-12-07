Samanyolu Haber /Gündem / DSÖ: Aşı zorunluluğu son çare olmalı /07 Aralık 2021 16:36

DSÖ: Aşı zorunluluğu son çare olmalı

DSÖ Avrupa Direktörü Kluge aşı zorunluluğuna son çare olarak başvurulması gerektiğini ifade etti. Şu anda asıl sorunun Delta varyantı olduğunu belirten Kluge, en fazla 5 ila 14 yaş arası çocukların etkilendiğini söyledi.

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), koronavirüs pandemisiyle mücadelede aşı zorunluluğunun başvurulacak en son çare olması gerektiğini belirtti.

DSÖ'nün Avrupa Direktörü Hans Kluge Kopenhag'da Salı günü düzenlediği çevrimiçi basın toplantısında, aşı zorunluluğu için düzenlemelerin "mutlak son çare olduğunu ve yalnızca aşılamayı iyileştirmek için diğer tüm uygulanabilir seçenekler tükendikten sonra” kullanılmasını gerektiğini ifade etti.

Aşı zorunluluğunun etkinliğinin ülkeden ülkeye değişebileceğini belirten Kluge, "Bir toplum ve toplulukta kabul edilebilir olan bir şey, bir diğerinde etkin ve kabul edilebilir olmayabilir” dedi. Kluge, kamu güveni ve kurumlara inancın değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Avusturya'da şubat ayından itibaren herkes için geçerli aşı zorunluğu kararı alınırken, dördüncü dalga nedeniyle çok yüksek vaka sayılarıyla uğraşan Almanya'da aşı zorunluluğu tartışmaları devam ediyor. Avusturya'dan önce Türkmenistan, Endonezya ve Mikronezya aşı yaptırmayı zorunluluk haline getirmişti.

EN FAZLA 5-14 YAŞ ARASINDAKİ ÇOCUKLAR ETKİLENİYOR

Kluge aynı zamanda çocukların koronavirüsten daha iyi korunması için çağrıda bulundu. Kluge, şu anda her yaş grubunda enfeksiyon sayılarının arttığını ancak en çok 5 ila 14 yaşlarındaki çocukların etkilendiğini söyledi. Kluge, Pazartesi günü itibarıyla Avrupa bölgesindeki 21 ülkede toplam 432 yeni Omicron varyantı ile enfekte olmuş vaka tespit edildiğini aktardı. "Omicron görünürde ve yükselişte ve haklı olarak endişeli ve temkinliyiz” diyen Kluge, yine de şu anda asıl sorunun Delta varyantıyla olduğunu belirtti. Kluge, "Bugün nasıl Delta varyantına karşı başarılıysak, yarın da Omicron'a karşı olacağız” dedi.

"HER 10 AVRUPALIDAN BİRİ KORONA GEÇİRMİŞ OLACAK”

Kluge'ye göre bu hafta sonuna kadar her 10 Avrupalıdan biri resmi olarak koronavirüse bağlı Covid-19 hastalığını atlatmış olacak. Yeni vaka sayısı ile vefat edenlerin sayısının son iki ayda iki kattan daha fazla arttığını belirten Kluge, ancak yine de vefat edenlerin sayısının önceki dönemlere göre daha düşük olduğunu, bunun nedeninin de aşılama olduğunu ifade etti.

DSÖ, Avrupa bölgesi içinde Avrupa Birliği üye ülkeleri ile Türkiye, Rusya ve Ukrayna gibi kıtanın doğusunda kalan ülkeleri de sayıyor. DSÖ'ye göre bu bölgede şu ana kadar yaklaşık 90 milyon kişi koronavirüs ile enfekte oldu. Yaklaşık 1,6 milyon kişi ise Covid-19 ile bağlantılı bir sebepten hayatını kaybetti.
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