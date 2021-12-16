DSÖ direktöründen Sputnik aşısıyla ilgili yeni açıklama

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Kluge, örgütün Rus koronavirüs aşısı Sputnik V’yi 2022'nin ilk çeyreğinde tanıyabileceğini belirtti. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Kluge, örgütün Rus koronavirüs aşısı Sputnik V’yi 2022'nin ilk çeyreğinde tanıyabileceğini belirtti.





Sağlık sektörünün tamamının siyasetin dışında olması gerektiğini ve aşının menşe ülkesinin önemli olmadığını vurgulayan Kluge, Rusya Doğrudan Yatırım Fonu'nun (RDIF) Sputnik V’nin acil kullanım için önerilenler listesine dahil edilmesine ilişkin belgeleri imzaladığını dile getirdi.





Kluge, “Yılın sonuna kadar gönderilecek olan dosyanın teslim alınmasını müteakip, gelecek yılın ilk çeyreğinde DSÖ merkez ofisi onay verecek” ifadelerini kullandı.





Rusya Başbakanı Mihail Muraşko, ekim başlarında DSÖ ile Sputnik V aşısı ile ilgili tüm engellerin kaldırıldığını ve geriye sadece bazı idari prosedürlerin kaldığını açıklamıştı. Daha sonra RDIF Başkanı Kirill Dmitriyev, örgütün onayının iki ay içinde beklendiği bilgisini vermişti.





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DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge, Russia Today (RT) televizyonuna demecinde Dünya Sağlık Örgütü’nün Rusya’nın Kovid-19 salgınına karşı geliştirdiği Sputnik V aşısını önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde tanıyabileceğini ifade etti.