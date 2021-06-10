DSÖ'den Avrupa'ya uyarı

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Avrupa Direktörü Hans Kluge, kıtadaki vaka sayılarının sonbaharda Delta varyantının da etkisiyle artabileceği uyarısında bulundu. Kluge, Avrupa çapındaki vaka ve ölümlerin son dönemde azalmasına rağmen hükümetlere normalleşme sürecinde temkinli olma çağrısında bulundu.







Yaz mevsiminde seyahatlerin ve sosyal etkinliklerin artmasıyla önlemler sayesinde düşen vakaların yeniden artacağını söyleyen Kluge, "Bunu daha önce de görmüştük. Geçtiğimiz yaz vakalar gençler arasında artmaya başlamış, sonra da daha yüksek yaş gruplarına yayılarak 2020 sonbaharında ve kışında yıkıcı ölüm oranlarına yol açmıştı. Aynı hatayı yeniden yapmayalım" dedi.





DSÖ yetkilisi, kurumun bu nedenle 'Yaz Mantığı' (Summer Sense) adlı bir kampanya başlattığını, insanların yaz mevsiminin tadını güvenli bir şekilde çıkarmasının hedeflendiğini duyurdu. Kluge, "Seyahat etmek istiyorsanız, buna ne kadar ihtiyaç duyduğunuzu düşünün. Seyahat etmeye karar verdiyseniz, bunu güvenli bir şekilde yapın" diye konuştu. Kluge hükümetlerin de şu an daha iyi durumda olan epidemiyolojik durumu test ve tarama oranlarını artırarak koruması gerektiğini söyledi; "Geçen yıldan ders alın" dedi.