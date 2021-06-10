Macron'a tokat atan Tarel'e 18 ay hapis cezası

Fransa'da savcılar, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a Drome bölgesini ziyaretinde tokat atan Damien Tarel'e 18 ay hapis cezası verildi.







28 yaşındaki Tarel bugün adliyeye sevk edildi.Valencia Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, Savcı Alex Perrin, saldırgan Damien Tarel’in 18 ay hapisle cezalandırılmasını istedi.





Savcı Perrin, ayrıca Tarel’in kamu görevi almasına ve oy kullanmasına kati yasak getirilmesini, silah sahibi olmasının da 5 yıllığına yasaklanmasını talep etti.





Tarel, savunmasında Macron’un ülkenin düşüşünü temsil ettiğini, tokadı önceden planlamadığını söyledi.Mahkeme, Tarel’e 18 ay hapis cezası verdi ve cezanın 14 ayını tecil etti.Tarel, cezasının 4 ayını geçirmek üzere cezaevine gönderildi.