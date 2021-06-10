Samanyolu Haber /Gündem / Müsilaj sorunu için Meclis Araştırması Komisyonu kuruldu /10 Haziran 2021 19:58

Müsilaj sorunu için Meclis Araştırması Komisyonu kuruldu

Marmara Denizi'nde ortaya çıkan müsilaj (deniz salyası) sorununun nedenlerinin araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi için Meclis Araştırması Komisyonu kuruldu.

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Marmara Denizi'nde ortaya çıkan müsilaj sorununun çözümü için Meclis devreye giriyor. Partilerin ayrı ayrı verdiği önergeler TBMM'de görüşüldü ve partilerin uzlaşmasıyla Müsilaj Araştırma Komisyonu kurulmasına karar verildi. Komisyon 19 üyeden oluşacak, üç ay çalışacak ve gerektiğinde 'yerinde' inceleme yapabilecek.

CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker'in 1 Haziran'da, TBMM'de Marmara Denizi'nde tehlikeli biçimde yayılan müsilaj için verdiği araştırma önergesi AK Parti ve MHP'li milletvekillerinin oylarıyla reddedilmişti. Daha sonra AK Parti de dahil olmak üzere tüm partiler ayrı ayrı konuyla ilgili önerge verdiler. Önergeler bugün TBMM Genel Kurulu’nda görüşüldü. AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve HDP’nin önergeleri kabul edildi. Böylece Müsilaj Araştırma Komisyonu kurulması kararlaştırıldı.

Şeker, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Geçen hafta AK Parti ve MHP oyları ile reddedilen denizlerimizdeki müsilaj sorununun araştırılması için verdiğimiz önerge sosyal medyadaki tepkiler ve kamuoyu baskısı ile bugün kabul edildi" dedi.

19 üyeden oluşacak ve üç ay çalışacak komisyon, çalışmaları sırasında tüm kurum ve kuruluşlardan bilgi alabilecek, konuyla ilgili uzmanları dinleyebilecek, müsilaj sorununun yaşandığı yerlerde incelemelerde bulunarak rapor oluşturacak. Komisyon raporunda çözüm önerilerine de yer verilecek. Rapor Genel Kurul'da görüşülecek, ilgili kurum ve kuruluşlara da gerekli önlemlerin alınması için gönderilecek.
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