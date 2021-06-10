Samanyolu Haber /Dünya / Almanya CovPass’in tanıtımını yaptı /10 Haziran 2021 20:07

Almanya CovPass’in tanıtımını yaptı

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, ülke genelinde bu ayın sonuna kadar "CovPass" adlı dijital Covid-19 aşı kartı uygulamasına geçileceğini duyurdu. Aşı kartlarının 14 Haziran Pazartesi gününden itibaren doktorlar, aşı merkezleri ve eczacılar tarafından verilmeye başlanması bekleniyor.

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Dünya genelinde Covid-19 salgınına karşı aşılamalar sürerken, çeşitli ülkelerde aşılananlara yönelik uygulamalar da geliştirilmeye devam ediyor. Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, ülke genelinde bu ayın sonuna kadar “CovPass” adlı dijital Covid-19 aşı kartı uygulamasına geçileceğini duyurdu.

Spahn, aşı kartlarının 14 Haziran Pazartesi gününden itibaren doktorlar, aşı merkezleri ve eczacılar tarafından verilmeye başlanacağını belirterek, ilk testler başarılı olduktan sonra sistemin “adım adım” bu hafta kullanıma sunulacağını ifade etti. Almanların yüzde 47’sinin en az bir kez aşılandığını söyleyen Spahn, “Bu iyi bir gelişme. İngiltere'de Hint mutasyonu hızla yayılıyor. İnsidans ne kadar düşükse, mutasyonu durdurmak da o kadar zor olur” dedi.

Dijital aşı kartı, korona virüse karşı tamamen aşılanan kişilerin cep telefonu aracılığıyla aşı olduklarını kanıtlamalarına olanak tanırken, restoran ve kafelere girişte, kültürel etkinliklere katılımda da kolaylık sağlayacak.

“AŞI OLANLAR BİLE CORONAYA YAKALANABİLİR”

Robert Koch Enstitüsü Başkanı Lothar Wieler de aşılanmış kişilerin bile corona virüsüne yakalanabileceğini unutmaması gerektiğini belirterek, “Virüs her fırsatı değerlendiriyor. Tehlike henüz bitmedi. Sars-Cov-2 virüsü gitmeyecek. Vaka sayısının sürekli düşük tutulması önemli. Bu, şu anda yalnızca aşılarla sağlanamayacağı için denenmiş ve test edilmiş araçlar kullanmaya devam edilmeli. Mesafe, enfeksiyon durumunda karantina, hijyen kuralları uygulanmalı. Ayrıca görmeniz gereken şey, vaka sayısının elbette hala nispeten yüksek olduğu. Şu anda geçtiğimiz yıla göre yaklaşık 10 kat daha yüksek” ifadelerini kullandı.

ABD'li teknoloji şirketi IBM’nin CovPass Proje Sorumlusu Ronald Fritz ise aşı merkezinde ya da ikinci aşıyı yapan doktordan alınabilecek aşı kartının cep telefonlarına QR kodu ile de yüklenebileceğini söyledi.

Fritz, kodun posta yoluyla gönderilebileceğini veya bir eczaneden de alınabileceğini belirterek, aşı kartlarının federal eyaletlere posta yoluyla teslim edileceğini duyurdu. Fritz, “Yalnızca Avrupa Birliği (AB) ile uyumlu ve Almanya’daki yetkililer tarafından verilen aşıların onaylarını kabul ediyoruz” dedi.
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