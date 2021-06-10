Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu?

















ERDOĞAN – CAPAROV ZİRVESİNDE 'ORHAN İNANDI' GÜNDEME GELDİ

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, 3 günlük çalışma ziyareti için Türkiye'de. Caparov ile Erdoğan arasındaki ikili görüşmede Kırgızistan'da kaçırılan Kırgız Vatandaşı Orhan İnandı'da gündeme geldi.

Kırgız medyasının Cumhurbaşkanlığı sözcülüğüne dayandırdığı haberine göre Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Erdoğan’a on gün önce Bişkek’te kaçırılan Sapat Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Üyesi Orhan İnandı hakkında sorular sordu. İddialara göre Erdoğan, "İnandı’yı tanımadığını, hiçbir bilgiye sahip olmadığını ve Gülen Cemaati hakkında hiçbir şey duymak istemediğini söyledi.” dedi.

AVRUPA'DAN ‘ORHAN İNANDI’ ÇAĞRISI: İKİNCİ CEMAL KAŞIKÇI VAKASI OLMASIN





Sapat Eğitim Kurumları kurucusu eğitimci Orhan İnandı’nın Kırıgızistan’da kaçırılmasının üzerinden 10 gün geçti. Eşi Reyhan İnandı’nın, Orhan İnandı’nın Türkiye’nin Bişkek Büyükelçiliği’nde tutulduğu bilgisini paylaşmasından sonra ikinci Cemal Kaçıkçı vakası yaşanmasın çağrıları yapılmaya başlandı.

Kırgızistan’da ilk günden bu yana devam eden protestolar dünyanın çeşitli ülkelerine de yayıldı. Avrupa Birliği’nin başkenti Brüksel başta olmak üzere Berlin, Paris ,Amsterdam gibi Avrupa şehirlerinde de protersto gösterileri yapıldı . Brüksel'de Avrupa Parlamentosu önünde toplanan insan hakları savunucuları ve aktivistler, Orhan İnandı’nın bir an önce sağlıklı şekilde ailesine kavuşması için harekete geçilmesini istedi.

İnsan Hakları İzleme Örgütü, Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te ortadan kaybolan Türk-Kırgız vatandaşı eğitimci Orhan İnandı’nın Türkiye’ye kaçırılma ve işkence tehdidi altında olduğunu açıkladı.









SEDAT PEKER İFŞAATLARA DEVAM EDİYOR





Sedat Peker yeni paylaşımlarında Habertürk TV programcısı Veyis Ateş ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu hedef aldı.





Sezgin Baran Korkmaz'ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştükten hemen sonra yurt dışına kaçtığı iddiasını tekrarlayan Peker, elinde video olduğunu iddia etti.

Peker mesajında "Bakanlıkta birçok kamera var. Hepsini silseler hts kayıtları var. Onlarla da oynasalar, elimde video var. Ben yaşa basmam. Etlerini parça parça koparacağım bunların. Yüce Divanlıksın sülü, Yüce Divanlık" iddiasında bulundu.'' ifadelerini kullandı





Peker, Veyis Ateş hakkında ise “Anonsçu Veysi (Ateş) hani açıklama yapacaktın, neden yapmıyorsun? Sen bir açıklama yap (hediyen bende hazır). Sadece de ki, ben hem 45 milyon konusunda, hem de otele çökmek konusunda aracılık yapmadım, yapmak istemedim. (Hepinizi deli olacaksınız)” dedi





Sedat Peker sosyal medya hesabından Yıldırım Demirören'i de hedef aldı.





Demirören'in Türkiye'deki TOTAL Petrolü OYAK 'a satarken yaptığı yolsuzluklar ile ilgili belgeleri açıklayacağını söyleyen Peker, Berat Albayrak'ın da işin içinde olduğunu iddia etti









AKP'DE SÜLEYMAN SOYLU KRİZİ





Sedat Peker'in İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Eski milletvekili Metin Külünk'ün de aralarında bulunduğu bazı isimlere yönelik iddiaları AKP'yi karıştırdı





Süleyman Soylu'nun katıldığı iki televizyon programında Peker'e koruma verilmesiyle ilgili kendisinden önceki dönemde görev yapan bakan ve bürokratları adres göstermesi, AKP içinde tartışmayı alevlendirdi . Aralarında emniyet kökenli isimlerin de bulunduğu 15 civarında milletvekilinin grup yöneticileriyle görüşerek, bizzat rahatsızlıklarını parti yönetimine ilettiği öğrenildi.





Erdoğan'ın Peker'in hedef aldığı Soylu'ya, videoların yayınlanmasından yaklaşık üç hafta sonra grup toplantısında yaptığı konuşmada söyledikleri de rahatsızlıkları gidermedi





Söz konusu milletvekillerinin önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek istedikleri, ancak yapılan iç değerlendirmelerde Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın görevlendirilmesinin kararlaştırıldığı öğrenildi.





AKP içinde Soylu ile ilgili bir başka rahatsızlık konusunu ise geçen hafta sonu Afyonkarahisar'a bağlı Güney beldesinde yapılan seçimler öncesinde yaptığı miting gösteriliyor.





Parti içinde bu tartışmalar yaşanırken, Erdoğan, pandemi nedeniyle bir süredir yapılamayan, milletvekilleriyle değerlendirme toplantılarını yeniden gündemine aldı.





YARGITAY BAŞSAVCISI, 451 HDP'Lİ HAKKINDA SİYASİ YASAK İSTEDİ





Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı Halkların Demokratik Partisi'nin kapatılması istemiyle hazırladığı iddianamenin detayları ortaya çıkmaya başladı





Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, HDP iddianamesinin hazırlandığını ve Anayasa Mahkemesi’ne sunduklarını belirterek, bundan sonraki sürecin Anayasa Mahkemesi nin yetkisinde olduğunu açıkladı .





Şahin, “Tüm delilleri, kararları dosyaları, CV’leri ve HDP yetkililerinin konuşmalarını dosyada delil olarak sunduk. İddianame 843 sayfa. 451 kişi yasak isteniyor 69 kişide odak olduğu için iddianamede yer alıyor” dedi.





Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, iddianamede, 69 kişinin terör örgütü lehine konuşmalarının olduğunu ve 451 kişi hakkında siyasi yasak istendiğini aktardı.

HDP’ye kapatma davasının iddianamesinde partinin banka hesabına tedbir konulması da istendi.









Mart ayında HDP'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde dava açılmış, Anayasa Mahkemesi eksikliklerin tamamlanması istemiyle iddianameyi iade etmişti.





TÜRKİYE'DE İŞSİZLİK ARTIYOR









Türkiye İstatistik Kurumu'nun nisan ayı işsizlik rakamlarını açıkladı. Bütün ayarlamalara





rağmen işsizler ordusuna 275 bin kişi daha katıldı.









işsizlik nisan ayında bir önceki aya göre 0,9 puan artış gösterdi.





Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı nisan ayında bir önceki aya göre 275 bin kişi artarak 4 milyon 511 bin kişi oldu. İşsizlik oranı yüzde 13,9 seviyesine yükseldi.





Genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,1 puanlık artışla yüzde 25,6'ya çıktı.





Bu yaş grubunda iş gücüne katılma oranı ise bir önceki aya göre 0,8 puan artarak yüzde 43 seviyesinde gerçekleşti.

İNGİLTERE’DE DELTA VARYANTI KABUSU





Koronavirüs salgınına karşı aşılama uygulamaları devam ederken, aşılama sürecinde en hızlı olan ülke İngiltere’de Delta varyantı kabusu yaşanıyor.

İngiltere’de ilk olarak Hindistan’da görülen Delta varyantı nedeniyle vakalar bir haftada yüzde 74 arttı.

İngiltere Sağlık Bakanlığı’na göre geçen hafta 4 bin 330 olarak kayda geçen günlük vaka sayısı, bir hafta içinde yüzde 74 artarak 7 bin 540’a yükseldi. Böylece 7 bin 434 vakanın kaydedildiği 27 Şubat'tan bu yana en yüksek günlük vaka artışı görüldü.

İngiltere Halk Sağlığı Kurumu, ilk olarak Hindistan'da görülen "Delta" varyantının, Alfa (İngiltere) varyantını geride bırakarak ülkede en baskın tür haline geldiğini duyurmuştu.

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, ilk olarak Hindistan'da ortaya çıkan ve İngiltere'de yayılan koronavirüsün Delta varyantının, geçmişteki mutasyonlara kıyasla yüzde 40 daha bulaşıcı olduğunu söylemişti.

Hancock, şu anda İngiltere'de hakim mutasyon olduğuna inanılan Delta varyantının "herkes için yaşamı daha da zorlaştırdığını" vurgulamıştı.



