Samanyolu Haber /Sağlık / DSÖ'den virüsün çıkış yeri Vuhan'a dair ilk tespit /07 Şubat 2021 17:36

DSÖ'den virüsün çıkış yeri Vuhan'a dair ilk tespit

Koronavirüsün ortaya çıktığı Çin'in Vuhan kentinde incelemelerin ilk etabını tamamlayan Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Vuhan'daki gıda pazarının virüsün yayılması için tüm koşulları taşımasına rağmen, virüsün kaynağının pazar olduğuna dair bir delile ulaşamadıklarını açıkladı.

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Çin uzun bir süre WHO heyetine ülkeye girme izni vermemiş, WHO da Çin hükümetini delilleri karatmaya çalışmakla suçlamıştı. 

Vuhan'daki incelemelerin ardından açıklama yapan heyetteki Rus uzman Vladimir Dedkov, virüsün Vuhan'daki pazar olduğuna dair bir delile ulaşamadıklarını kaydetti.

Çin haber ajansı Xinhua'nın haberine göre, Dedkov Covid-19'un Wuhan Viroloji Enstitüsü laboratuvarından sızdığı iddialarını da yalanlayarak "Laboratuvar mükemmel bir şekilde donatılmış. Oradan bir şeylerin sızmış olabileceğini hayal etmek benim için zor." ifadelerini kullandı.

2002-2003'teki Akut Solunum Yolu Sendromu (SARS) salgınının ardından yarasa koronavirüslerinin genetik bilgilerinin olduğu bir arşiv yaratmak amacıyla kurulan enstitü, "Covid-19'un buradaki laboratuvarda yapay olarak üretildiği ve yanlışlıkla dışarı çıktığı" iddialarına konu olmuştu.

 
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