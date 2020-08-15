Dubai Emiri'ni ve ailesini şoke eden dava!

İngiliz vatandaşı Muhammed Haddad, Birleşik Arap Emirliği'nin (BAE) yedi emirliğinden biri olan Dubai’yi idare eden al-Maktum ailesine mensup bazı kişilere, kendisini 500 milyon sterlinlik dolandırdıkları iddiasıyla İngiltere’de 1 milyar sterlinlik dava açtı.







Haddad, Dubai’deki emlak firması KM Holdings’teki hisselerini değerinin çok altında ortağına satmak mecburiyetinde kaldığını söyledi. Ortağının ise al-Maktum ailesine mensup kişiler tarafından yönlendirildiğini iddia etti.





HADDAD: SATMAZSAM HAPSE ATILACAKTIM





Muhammed Haddad davacı olduğu kişilerin, kendisine şirket hisselerinin değerinden 4 kat daha azını teklif ettiklerini ve satmazsa hapse gideceğini söylediklerini ifade etti.