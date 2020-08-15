Samanyolu Haber /Dünya / Dubai Emiri'ni ve ailesini şoke eden dava! /15 Ağustos 2020 20:50

Dubai Emiri'ni ve ailesini şoke eden dava!

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Başbakanı'nın kuzeni Şeyh Muhammed bin Halife bin Saeed al-Maktum'un da aralarında bulunduğu üst düzey isimler hakkında 1 milyar sterlinlik dava açıldı.

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İngiliz vatandaşı Muhammed Haddad, Birleşik Arap Emirliği'nin (BAE) yedi emirliğinden biri olan Dubai’yi idare eden al-Maktum ailesine mensup bazı kişilere, kendisini 500 milyon sterlinlik dolandırdıkları iddiasıyla İngiltere’de 1 milyar sterlinlik dava açtı.

Haddad, Dubai’deki emlak firması KM Holdings’teki hisselerini değerinin çok altında ortağına satmak mecburiyetinde kaldığını söyledi. Ortağının ise al-Maktum ailesine mensup kişiler tarafından yönlendirildiğini iddia etti.

HADDAD: SATMAZSAM HAPSE ATILACAKTIM

Muhammed Haddad davacı olduğu kişilerin, kendisine şirket hisselerinin değerinden 4 kat daha azını teklif ettiklerini ve satmazsa hapse gideceğini söylediklerini ifade etti. 
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