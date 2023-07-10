Dün Muğla, bugün İzmir… Yanıyoruz

Bu sabah ise kentin başka bir noktasından alevler yükseldi. Ortaca ilçesine bağlı Dalyan mahallesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Yangını büyümeden söndürmek için havadan ve karadan müdahale edildi.
YERLEŞİM YERİNE YAKIN…
Bugün saat 13.45 sıralarında ise İzmir'in Aliağa ilçesine bağlı Çaltılıdere Mahallesi’nde orman yangını çıktı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, saat 14.00 itibarıyla yangına ilk müdahalede bulundu.
Aliağa’daki yerleşim yerine yakın olan yangını söndürmek için 8 helikopter ve 7 uçak ile havadan, 18 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 5 dozer ile karadan çalışmalar sürüyor.
MENDERES’TE DE YANGIN BAŞLADI
İzmir’in Menderes ilçesine bağlı Oğlananası Mahallesi’nde de saat 14.00 sarılarında orman yangını başladı.
İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bu yangına da 5 helikopter ve 3 uçak ile havadan 14 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 4 dozer ile karadan müdahaleye başladı. zmir’deki İher iki yangını söndürmek için de çalışmalar sürüyor.
ALEVLERİN SIÇRADIĞI 2 EV YANDI
İzmir’in Aliağa ilçesindeki ormanda saat 13.30 sıralarında çıkan yangını, söndürme çalışmaları sürüyor. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait 5 uçak ve 6 helikopter ile havadan, 21 arazöz, 6 su ikmal aracı, 9 iş makinesi, 4 ilk müdahale yer ekibi olmak üzere toplam 300 personel ile karadan müdahale ediliyor.
2 TOMA, 4 su tankeri, 2 Sahil Güvenlik botu, 2 AFAD ekibi ve 3 ambulans da çalışmalara destek veriyor. Bölgede bazı evler tahliye edilirken, alevlerin sıçradığı 2 ev küle döndü.
MENDERES’TEKİ YANGIN SÜRÜYOR
Menderes ilçesinde saat 14.00 sıralarında çıkan yangında ise 3 uçak, 8 helikopter, 31 arazöz, 12 su ikmal aracı, 8 iş makinesi, 4 ilk müdahale yer ekibi olmak üzere toplam 360 personel söndürme çalışmaları sürüyor.
Rüzgarın da etkili olduğu bölgede 3 TOMA, 3 su tankeri, 2 AFAD ekibi ve 5 ambulans çalışmalara destek verirken, alevlerin şu an için yerleşim yerlerini tehdit etmediği belirtildi.
Her iki yangında toplam 8 uçak, 14 helikopter, 52 arazöz, 18 su ikmal aracı, 17 iş makinesi, 8 ilk müdahale yer ekibi ile 660 personel görev yapıyor.
MARMARİS’TE DE YANGIN ÇIKTI
Muğla’da Ortaca, Yatağan ve Köyceğiz’in ardından Marmaris ilçesinde de orman yangını çıktı. Bugün saat 15.45 sıralarında Değirmenyanı Mahallesi’nde tarım arazisinde başlayan yangın, ormana sıçradı. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, havadan ve karadan yaptıkları müdahale ile yerleşim yerlerine yakın olan yangını kısa sürede söndürdü. Bölgede soğutma çalışmalarına başlandı.