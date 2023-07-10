Dün Muğla, bugün İzmir… Yanıyoruz

Sözcü'den İlker Kılıçaslan'ın haberine göre Muğla'nın Bodrum ilçesinde dün makilik alanda çıkan yangın tatilcilere korku dolu anlar yaşatmış bir sitelerin içlerine kadar giren alevler yaklaşık iki saat süren çabaların ardından söndürülmüştü.Bu sabah ise kentin başka bir noktasından alevler yükseldi. Ortaca ilçesine bağlı Dalyan mahallesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Yangını büyümeden söndürmek için havadan ve karadan müdahale edildi.Bugün saat 13.45 sıralarında ise İzmir'in Aliağa ilçesine bağlı Çaltılıdere Mahallesi’nde orman yangını çıktı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, saat 14.00 itibarıyla yangına ilk müdahalede bulundu.Aliağa’daki yerleşim yerine yakın olan yangını söndürmek için 8 helikopter ve 7 uçak ile havadan, 18 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 5 dozer ile karadan çalışmalar sürüyor.İzmir’in Menderes ilçesine bağlı Oğlananası Mahallesi’nde de saat 14.00 sarılarında orman yangını başladı.İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bu yangına da 5 helikopter ve 3 uçak ile havadan 14 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 4 dozer ile karadan müdahaleye başladı. zmir’deki İher iki yangını söndürmek için de çalışmalar sürüyor.İzmir’in Aliağa ilçesindeki ormanda saat 13.30 sıralarında çıkan yangını, söndürme çalışmaları sürüyor. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait 5 uçak ve 6 helikopter ile havadan, 21 arazöz, 6 su ikmal aracı, 9 iş makinesi, 4 ilk müdahale yer ekibi olmak üzere toplam 300 personel ile karadan müdahale ediliyor.2 TOMA, 4 su tankeri, 2 Sahil Güvenlik botu, 2 AFAD ekibi ve 3 ambulans da çalışmalara destek veriyor. Bölgede bazı evler tahliye edilirken, alevlerin sıçradığı 2 ev küle döndü.Menderes ilçesinde saat 14.00 sıralarında çıkan yangında ise 3 uçak, 8 helikopter, 31 arazöz, 12 su ikmal aracı, 8 iş makinesi, 4 ilk müdahale yer ekibi olmak üzere toplam 360 personel söndürme çalışmaları sürüyor.Rüzgarın da etkili olduğu bölgede 3 TOMA, 3 su tankeri, 2 AFAD ekibi ve 5 ambulans çalışmalara destek verirken, alevlerin şu an için yerleşim yerlerini tehdit etmediği belirtildi.Her iki yangında toplam 8 uçak, 14 helikopter, 52 arazöz, 18 su ikmal aracı, 17 iş makinesi, 8 ilk müdahale yer ekibi ile 660 personel görev yapıyor.Muğla’da Ortaca, Yatağan ve Köyceğiz’in ardından Marmaris ilçesinde de orman yangını çıktı. Bugün saat 15.45 sıralarında Değirmenyanı Mahallesi’nde tarım arazisinde başlayan yangın, ormana sıçradı. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, havadan ve karadan yaptıkları müdahale ile yerleşim yerlerine yakın olan yangını kısa sürede söndürdü. Bölgede soğutma çalışmalarına başlandı.