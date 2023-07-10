Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan ile Biden görüşmesinin tarihi belli oldu /10 Temmuz 2023 19:45

Erdoğan ile Biden görüşmesinin tarihi belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın Litvanya'daki NATO Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Biden ile görüşeceği açıklandı.

SHABER3.COM

Sözcü'de yer alan habere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ne katılmak üzere, Litvanya’nın başkenti Vilnius’a gitti.

Erdoğan’a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun eşlik etti.

BIDEN İLE GÖRÜŞECEK

Litvanya’daki NATO Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden’ın yarın saat 18.00’de görüşeceği açıklandı.

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Litvanya’daki NATO Zirvesi kapsamında Türkiye ve ABD arasındaki yoğun diplomasi trafiği devam ediyor.

Bu kapsamda son olarak ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ile telefonda görüştü.

Sullivan, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, bugün, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Kılıç ve İsveç Ulusal Güvenlik Danışmanı Henrik Landerholm ile Vilnius’ta yapılacak NATO Zirvesi öncesi koordinasyon için konuştuğunu aktardı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da bugün, ABD’li mevkidaşı Antony Blinken ile NATO genişlemesi ve Vilnius’taki zirveye ilişkin telefonda görüşmüştü.

TELEFONDA GÖRÜŞMÜŞLERDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden dün telefon görüşmesi gerçekleştirmişlerdi. Görüşmede, Ukrayna'nın NATO'daki konumu, İsveç'in NATO üyeliği, F-16'ların teslimi ve Türkiye'nin Avrupa Birliğine (AB) tam üyelik süreci ele alınmıştı.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç'in, terörle mücadele mevzuatında değişiklikler yaparak doğru yönde bazı adımlar attığını, ancak terör örgütü PKK/PYD/YPG yanlılarının serbestçe terörü öven gösteriler yapmaya devam etmesinin atılan adımları boşa çıkardığını belirtmişti.

Türkiye'nin F-16 talebinin, İsveç'in üyeliğiyle ilişkilendirilmesinin doğru olmadığını vurgulayan Erdoğan, ABD Başkanı Biden'a, Türkiye'nin F-16 talebine yönelik gösterdiği destek için teşekkür etmişti.
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