Dünya basını, müjdeyi nasıl gördü?

Birgün'de yer alan habere göre, Erdoğan’ın yaptığı açıklama dış basında da yer buldu.







WASHINGTON POST







‘Türkiye Karadeniz açıklarında büyük doğal gaz rezervi keşfetti’ başlığı ile haberi duyuran Washington Post, Commerzbank döviz araştırma başkanı Ulrich Leuchtmann’ın "Türkiye için olumlu haber ancak bölgede bazıları için oyun değiştirici bir haber değil" açıklamalarına yer verdi.





Washington Post, Leuchtmann’ın yeni bir keşiften gaz çıkarmanın genellikle on yıl sürdüğünü ve yatırımcıların, bulgunun Türkiye'nin cari açığını ortadan kaldıracağı iddiasına şüpheyle yaklaştığını belirttiği görüşlerine de yer verdi.





Leuchtmann yaptığı açıklamada, ‘’Bulgu önemli olsa da, Doğu Akdeniz'deki diğer keşiflerden daha küçük. Bu, 850 milyar metreküp veya 30 trilyon metreküp doğal gaz tuttuğu tahmin edilen, Akdeniz'de keşfedilen en büyüklerinden biri olan Mısır'ın Zohr sahasının yalnızca üçte biri’’ dedi.





ASSOCİATED PRESS













BLOOMBERG





"Erdoğan Karadeniz'in bugüne kadarki en büyük doğal gaz keşfini açıkladı" başlığı ile haberi veren Bloomberg, bir Çek yatırım bankası olan Wood & Company'nin petrol ve gaz kıdemli analisti Jonathan Lamb'dan değerlendirmelere yer verdi: ‘Şu anda soru bu gazın ne kadarının geri kazanılabilir olduğudur ”dedi. Bu henüz net değil. Pazarın gerçekten bilmek istediği şey, yılda ne kadar üretebilecekleri, ancak henüz bunu söyleyebilecek durumda olduklarını sanmıyorum. "





NEW YORK TIMES





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı açıklamada, Karadeniz kıyılarında ülkenin ithalata bağımlılığını hafifletmeye yardımcı olacak büyük bir doğal gaz rezervi bulunduğunu belirten NYT, Ulrich Leuchtmann’ın yorumlarına da yer verdi ve bölgenin Romanya'nın da gaz rezervleri bulduğu yere yakın olduğunu belirtti.