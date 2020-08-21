Samanyolu Haber /Gündem / Fabrikada çalışan 43 işçide koronavirüs tespit edildi /21 Ağustos 2020 20:14

Fabrikada çalışan 43 işçide koronavirüs tespit edildi

Zonguldak'ta tekstil fabrikasında çalışan 155 işçiden 43'ünde koronavirüs tespit edildi. Koronavirüsün yemekhanede bulaştığı saptanırken, fabrikada üretim durduruldu.

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Zonguldak'ın merkez Çınartepe Mahallesi'ndeki bir tekstil fabrikasında çalışan işçilerden bazıları koronavirüs belirtileri üzerine hastaneye başvurdu. İlk aşamada13 işçiye yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Filyasyon ekibi temaslıları saptamak için çalışma yaparken belirti görülen işçilere de test uygulandı. Toplam 43 işçide hastalığın çıkması üzerine fabrika, üretim durdurularak, kapatıldı. 

Fabrika yöneticisi Serhat Osma, "Pazartesi günü iki arkadaşımızda yüksek ateş tespit edildi. Onları hastaneye yönlendirdik. Burada gereken testler, işlemler yapıldıktan sonra İl Sağlık Müdürlüğü'nden bizlere bu arkadaşlarımızın test sonuçlarının pozitif olduğu bilgisi verildi. Yakın temaslı oldukları arkadaşlarımızı da sağlık müdürlüğüne yönlendirdik. Sonrasında komple imalatı durdurup arkadaşlarımızı karantinaya aldık, fabrikamızı boşalttık." dedi.

Osma, karantinadaki işçilerin sağlık durumlarına ilişkin de "Karantinadaki arkadaşlarımız sürekli olarak takip ediliyor. Kendisini kötü hisseden arkadaşlarımız ambulans desteği ile alınarak test yapılıyor" diye konuştu.
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