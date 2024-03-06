Samanyolu Haber /Gündem / Dünya bir yana Türkiye bir yana /06 Mart 2024 10:10

Dünya bir yana Türkiye bir yana

19 ülkenin toplam enflasyonu Türkiye’nin enflasyonunun 11 puan gerisinde. Türkiye’deki % 67.1’lik yıllık enflasyon; en zengin, en fakir, en kalabalık ve orta seviyedeki 19 ülke enflasyonun toplamı olan % 56.2’den bile fazla.

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Türkiye’de devam eden yüksek enflasyon, 19 ülkenin toplam enflasyonunu yaklaşık 11 puan geride bıraktı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre tüketici enflasyonu, şubatta yüzde 67.07 oldu. 19 ülkenin toplam enflasyonu yüzde 56.2’de kalırken Türkiye’nin enflasyonu tek başına bu ülkelerin toplamına fark atmış oldu.


DÜNYADA BEŞİNCİSİ

Türkiye, bu enflasyon oranıyla Avrupa ülkeleri arasında zirvedeki yerini büyük farkla korumaya devam ederken dünyada ise Arjantin, Lübnan, Suriye, Venezuela’dan sonra 5. en yüksek enflasyona sahip ülke konumunda. Dünyanın en büyük nüfusuna sahip ikinci ülke olan Hindistan’dan Japonya’ya kadar Somali ve Tanzanya gibi ülkelerin enflasyon oranları dahil, 19 ülkenin toplam enflasyonunu aşan Türkiye’nin enflasyonu, yıllardır savaşta bulunan ülkelerin enflasyon oranlarını da katlıyor.

19 ülkenin toplam enflasyonu yüzde 56.2 seviyesindeyken, Türkiye’nin ise yüzde 67.07’lik resmi enflasyonu ile dahi 10.87 puanlık fark atıyor. Söz konusu ülkeler arasında Türkiye’den sonra en yüksek orana sahip Somali’nin enflasyonu yüzde 6.2 seviyesinde bulunuyor. Öte yandan dünyada gıda fiyatları gerilemeye devam ederken TÜİK verilerine göre Türkiye gıda enflasyonu ise şubatta yüzde 71.12 olarak ölçüldü. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi’nin (DİSK-AR) hesaplamasına göre ise dar gelirlinin gıda enflasyonu yüzde 111.7’ye çıktı.
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