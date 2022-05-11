Samanyolu Haber /Dünya / Dünya bu rakamları bekliyordu: ABD enflasyonu 40 yıllık zirveden gerilemeye başladı /11 Mayıs 2022 16:32

Dünya bu rakamları bekliyordu: ABD enflasyonu 40 yıllık zirveden gerilemeye başladı

ABD'de Nisan ayına ilişkin tüketici fiyat endeksi açıklandı. Enflasyon 40 yıllık zirveden gerileyerek yıllık yüzde 8,3 olarak açıklandı.

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ABD'de enflasyon nisanda beklentileri aştı.  ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), nisanda aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 8,3 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde yükseliş gösterdi.

Cumhuriyet'in haberine göre Piyasa beklentilerinin üzerinde bir seyir izleyen TÜFE'nin bu dönemde yüzde 0,2 artması öngörülüyordu. TÜFE, martta aylık yüzde 1,2'lik artış göstermişti. 

ENERJİ FİYATLARINDA AYLIK BAZDA DÜŞÜŞ GÖRÜLDÜ
Ülkede TÜFE, nisanda yıllık bazda da yüzde 8,3 artarak piyasa beklentilerini aştı. Beklentiler, TÜFE'nin nisanda yıllık bazda yüzde 8,1 artması yönündeydi.

Yıllık enflasyon nisanda yavaşlama gösterirken, martta yüzde 8,5 ile 41 yılın zirvesine çıkmıştı.

Söz konusu dönemde barınma, gıda, uçak bileti ve yeni araç fiyatlarındaki artışlar tüketici fiyatlarındaki yükselişte etkili oldu.

Barınma endeksi nisanda aylık yüzde 0,5 ve yıllık yüzde 5,1 yükseldi. Aynı dönemde gıda endeksi de aylık yüzde 0,9 ve yıllık yüzde 9,4 artış kaydetti. Yeni araç fiyatlarındaki artış ise nisanda aylık yüzde 1,1 ve yıllık yüzde 13,2'yi buldu.

Bu dönemde enerji fiyatları aylık bazda yüzde 2,7'lik azalış gösterirken, yıllık yüzde 30,3 arttı. Son dönemdeki artışıyla dikkat çeken benzin fiyatları, nisanda aylık bazda yüzde 6,1 düşüş kaydederken, yıllık yüzde 43,6 yükseliş kaydetti.

ÇEKİRDEK ENFLASYON DA BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE GELDİ
Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE ise nisanda aylık yüzde 0,6 ve yıllık yüzde 6,2 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde yükseldi.

Söz konusu dönemde çekirdek enflasyona ilişkin piyasa beklentileri aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 6 artması yönündeydi. Çekirdek TÜFE, martta aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 6,5 artmıştı.

Analistler, nisan ayındaki yavaşlamaya rağmen enflasyonun; yakın zamanda salgın öncesi seviyelere düşmesinin pek olası görünmediğini, arz kesintilerinin devam etmesi, enerji ile gıda fiyatlarındaki yükselişin sürmesi nedeniyle uzun bir süre ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yüzde 2'lik hedefinin üzerinde kalacağını belirtti.
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