Dünya devlerine 'çocuk köle' davası

İnsan hakları hukuku firması International Rights Advocates (IRA) tarafından sekiz çocuk adına Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) başşehri Washington DC'de açılan davada sanık listesinde Nestlé, Cargill, Barry Callebaut, Mars, Olam, Hershey ve Mondelez gibi dünya devleri var.







Şimdi genç yetişkin olan çocuklar maaşsız bir şekilde zorla çalıştırılmalarıyla ilgili birçok suçlamadan tazminat talep ediyor.





ABD'de ilk kez kakao sektörüne böyle bir toplu dava açıldı.





MALİ'DEN FİLDİŞİ SAHİLLERİ'NE GÖTÜRÜLDÜLER





Davacılar, suçlanan şirketlerin bu kakao tarlalarının sahibi olmasa da çocukların zorla maaşsız çalıştırılmasından kar elde ettiklerini iddia etti.





İddianameye göre 8 davacı da çocuk yaşta Mali'de kandırılarak Fildişi Sahilleri'ne götürüldü. Burada çocuklar maaşsız ve seyahat belgeleri olmadan, nerede olduklarını ve ne zaman ailelerine döneceklerini bilmeden yıllarca zorla çalıştırıldı.