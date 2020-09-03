Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 26 milyonu geçti

Dünya genelinde tespit edilen Covid-19 vaka sayısı 26 milyonu geçti. Virüs kaynaklı can kaybı sayısı ise 865 bini geçti.





Koronavirüs istatistiklerinin yayınlandığı Worldometers 'ın paylaştığı verilere göre dünya genelinde 26 milyon 131 bin 456 Covid-19 vakası tespit edildi.





Salgının merkez üssü konumundaki ABD, 6 milyon 290 bin 741 vaka ile ilk sırada yer alırken, 3 milyon 997 bin 865 vakanın bulunduğu Brezilya ikinci sırada, 3 milyon 848 bin 968 vakanın bulunduğu Hindistan üçüncü sırada, 1 milyon 5 bin vakanın bulunduğu Rusya da dördüncü sırada yer aldı.





Türkiye, 273 bin 301 vaka ile en çok vaka tespit edilen 18. ülke oldu.





Vaka sayılarındaki mutlak ilk 15 ülke şöyle:





ABD

Brezilya

Hindistan

Rusya

Peru

Güney Afrika Cumhuriyeti

Kolombiya

Meksika

İspanya

Şili

Arjantin

İran

Birleşik Krallık

Suudi Arabistan

Bangladeş