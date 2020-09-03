Samanyolu Haber /Dünya / Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 26 milyonu geçti /03 Eylül 2020 00:49

Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 26 milyonu geçti

Dünya genelinde koronavirüse yakalanan kişi sayısının 26 milyonu geçtiği belirtildi. Tüm dünyada virüs kaynaklı can kaybı sayısının ise 865 bini geçtiği ifade ediliyor.

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Dünya genelinde tespit edilen Covid-19 vaka sayısı 26 milyonu geçti. Virüs kaynaklı can kaybı sayısı ise 865 bini geçti. 

Koronavirüs istatistiklerinin yayınlandığı Worldometers'ın paylaştığı verilere göre dünya genelinde 26 milyon 131 bin 456 Covid-19 vakası tespit edildi. 

Salgının merkez üssü konumundaki ABD, 6 milyon 290 bin 741 vaka ile ilk sırada yer alırken, 3 milyon 997 bin 865 vakanın bulunduğu Brezilya ikinci sırada, 3 milyon 848 bin 968 vakanın bulunduğu Hindistan üçüncü sırada, 1 milyon 5 bin vakanın bulunduğu Rusya da dördüncü sırada yer aldı.

Türkiye, 273 bin 301 vaka ile en çok vaka tespit edilen 18. ülke oldu. 

Vaka sayılarındaki mutlak  ilk 15 ülke şöyle:

ABD
Brezilya
Hindistan
Rusya
Peru
Güney Afrika Cumhuriyeti
Kolombiya
Meksika
İspanya
Şili
Arjantin
İran
Birleşik Krallık
Suudi Arabistan
Bangladeş
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