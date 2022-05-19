Samanyolu Haber /Spor / Dünya Kupası'nda Türkiye'ye görev çıkmadı /19 Mayıs 2022 19:44

Dünya Kupası'nda Türkiye'ye görev çıkmadı

Bu yıl Katar'da düzenlenecek olan FIFA Dünya Kupası'nda maç yönetecek isimler arasında Türkiye'den kimsenin olmaması dikkat çekti.

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cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'nda görev alacak hakemler açıklandı.

FIFA'dan yapılan açıklamada, 21 Kasım-18 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek turnuvaya altı konfederasyondan katılacak 36 orta, 69 yardımcı ve 24 video yardımcı hakemin belli olduğu belirtildi.

Aralarında, 2014 ve 2018 FIFA Dünya Kupaları dahil uluslararası birçok önemli turnuvada düdük çalan FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır da dahil Türk hakemlerine 2022 Dünya Kupası'nda görev verilmemesi dikkati çekti.
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