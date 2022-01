Dünya nüfusu 2021'de 74 milyon artarak 7.8 milyar oldu

Çin ve Hindistan zirvede





2022'de de dünya genelinde her saniye 4,3 doğum ve 2 ölüm beklendiği kaydedildi. ABD nüfusu 707 bin artarak 332,4 milyona çıktı. Ülkede nüfusun yıllık büyümesi 0,2 olarak ölçüldü.ABD'de yeni yıldan itibaren doğum, ölüm ve uluslararası göçten her 40 saniyede bir kişinin nüfusa katılması bekleniyor. Yine ABD'de her dokuz saniyede bir doğum ve her 11 saniyede bir ölüm bekleniyor. Ayrıca her 130 saniyede uluslararası göçten bir kişinin nüfusa ekleneceği ifade ediliyor.Dünyada en fazla nüfusa sahip ülke 1 milyar 439 milyon 323 bin ile Çin. Onu 1 milyar 380 milyon 4 bin ile Hindistan takip ediyor. ABD ise üçüncü sırada bulunuyor.Bu arada 2020 TÜİK verilerine göre Türkiye, 83 milyon 384 binlik nüfusuyla dünyada 19. sırada yer alıyor.