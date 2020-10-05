Samanyolu Haber /Gündem / Dünya Sağlık Örgütü'nden ilginç açıklama: Her 10 kişiden 1'i koronavirüse yakalanmış olabilir /05 Ekim 2020 18:09

Dünya Sağlık Örgütü'nden ilginç açıklama: Her 10 kişiden 1'i koronavirüse yakalanmış olabilir

DSÖ Acil Durum Programı Direktörü Dr. Michael Ryan, 'en iyi tahminle' her 10 kişiden yalnızca 1'inin, yani dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 10'unun koronavirüse yakalanmış olabileceğini söyledi. Ryan, dünya nüfusunun büyük çoğunluğunun hâlâ risk altında olduğun vurguladı.

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Dünya çapında tespit edilen yeni tip koronavirüs (Covid-19) vaka sayısı 35 milyonu geçerken, semptom göstermediği için kayıtlara dahil edilmeyen kişilerden dolayı gerçek vaka sayısıyla ilgili tartışmalar tüm dünyada devam ediyor.

Sputnik Türkiye'nin aktardığı habere göre, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) 34 üyeli yönetim kurulu toplantısında konuşan Acil Durum Programı Direktörü Dr. Michael Ryan, 'en iyi tahminle' her 10 kişiden yalnızca 1'inin, yani dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 10'unun virüse yakalanmış olabileceği konusunda uyardı.

Bu sayının açıklananın 20 katı olduğunu da ekleyen Ryan, 'zor bir döneme girdiklerinin' altını çizdi.

Rakamların şehir ile kırsal bölgeler ve farklı gruplar arasında farklılık gösterdiğini belirten Ryan, dünya nüfusunun büyük çoğunluğunun hâlâ risk altında olduğun vurguladı.

Ryan, salgının yayılmaya devam edeceğini, ancak bulaştırmayı kontrol altına alma ve hayat kurtarma araçlarının olduğunu ekledi.

"Birçok ölüm önlendi ve daha birçok hayat korunabilir" diyen Ryan, Güneydoğu Asya'da vaka sayısında, Avrupa ile Doğu Akdeniz'de ise ölüm sayısında artış yaşandığını, ancak Afrika ile Batı Pasifik’te 'durumun çok daha olumlu' olduğunu anlattı.
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