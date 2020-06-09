Samanyolu Haber /Gündem / Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan açıklama: Corona virüsü çok daha kötüye gidiyor /09 Haziran 2020 09:27

Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan açıklama: Corona virüsü çok daha kötüye gidiyor

Dünya Sağlık Örgütü'nün bir numaralı ismi Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Salgın başladığından beri 6 ay geçti. Avrupa'da durum iyileşse de dünyada corona virüsü salgını çok daha kötü bir hale geldi" dedi.

SHABER3.COM

Birleşmiş Milletler bünyesinde çalışmalarına devam eden Dünya Sağlık Örgütü’nün bir numaralı ismi Tedros Adhanom Ghebreyesus açıklamalarda bulundu. Corona virüsü salgınında en korkunç günün dün yaşandığını açıklayan ve sadece dün 136 bin yeni vaka ile en çok vakanın görüldüğünü vurgulayan Tedros temkinli olma çağrısını yineledi.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, “Salgının başlamasından beri 6 ay geçti. Şu an ülkelerin önlemlerini kaldırmak için uygun bir zaman değil” dedi. Tedros dün açıklanan 136 binden fazla vakanın neredeyse yüzde 75’inin Güney Asya ve Amerika kıtalarındaki 10 ülkeden geldiğini açıklayarak, “Avrupa’da durum iyileşse de küresel olarak çok daha kötü bir hal alıyor” ifadesini kullandı.

“SEMPTOM GÖSTERMEYENLER BULAŞTIRMIYOR”

DSÖ’nün Acil Durumlar Bölümü’nün başındaki isim olan Dr. Mike Ryan da, “İkinci dalgaları önlemek için neler yapmamız gerektiğine odaklanmalıyız. Amerika kıtasındaki ülkelerde vaka ve ölüm sayısı artışta” dedi.

DSÖ’de üst düzey görevde olan ve virüs ile ilgili teknik ekibi yöneten Maria van Kerkhove de, “Güney Amerika için daha kapsayıcı bir yaklaşım sergilemeliyiz. Bu salgın bitmekten de çok öte bir konumda. Semptom göstermeyen hastalardan Covid-19’un bulaşması çok nadir görülüyor” yorumunu yaptı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan açıklama: Corona... Sonraki Haber >>

İkinci George Floyd vakası!

İkinci George Floyd vakası!

Seattle'da göstericilere araçla çarptı... Ateş açtı ve kaçtı!

Seattle'da göstericilere araçla çarptı... Ateş açtı ve kaçtı!

Bizi vurmayı mı geldiniz?

Bizi vurmayı mı geldiniz?

Havuzcular canlı yayında halk röportajına çıkarsa: Millet bunaldı artık!

Havuzcular canlı yayında halk röportajına çıkarsa: Millet bunaldı artık!

Washington DC ünlü anıta yıldırım düştü

Washington DC ünlü anıta yıldırım düştü

Darbeci AKP!

Darbeci AKP!

Göstericiler Amazon'u yağmaladılar

Göstericiler Amazon'u yağmaladılar

Norveç'te toprak kayması kamerada

Norveç'te toprak kayması kamerada

İlginç kaza: Bebek araçtan fırladı

İlginç kaza: Bebek araçtan fırladı

Vekilliği düşürülen Berberoğlu: 18 ay daha hapse girmek için teslim olacağım

Vekilliği düşürülen Berberoğlu: 18 ay daha hapse girmek için teslim olacağım
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:53:00