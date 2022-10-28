"Dünya yeni bir çatışmalar dönemine giriyor"

"Dünya çatışmalar dönemine doğru giriyor"

DW'ningöre, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, ülke kamuoyuna yönelik konuşmasında Almanya'yı zor zamanların beklediğini ifade ederek, "Önümüzde zorlu ve sert yıllar var. Almanya için rüzgarın ters yönden eseceği bir dönem başlıyor" ifadelerini kullandı. Enerji fiyatlarındaki artış ve dış politikada yaşanan krizlere vurgu yapan Steinmeier, "Gelecek yıllarda önemli kısıtlamalar yapmamız gerekiyor, bu çok açık. Herkesin de buna imkanları ölçüsünde katkıda bulunması gerekiyor. Bu kriz bizden, yeniden daha az ile yetinmeyi öğrenmemizi talep ediyor" dedi. Cumhurbaşkanı diğer yandan, söz konusu yeni döneme adapte olurken endişe duyulmaması gerektiğini, Almanya'nın güçlü bir ülke olduğunu vurguladı.Rusya'nın Ukrayna'ya saldırarak, bu yeni dönemin başlamasına sebep olduğunu belirten Steinmeier, "Üzücü gerçek şu ki, dünya bir çatışmalar dönemine doğru gidiyor" uyarısında bulundu. Çin'in daha fazla güç talebinin de önemli bir faktör olduğunu vurgulayan Alman Cumhurbaşkanı, bu konularla ilgili mücadelenin, önümüzdeki dönemde uluslararası ilişkilere damga vuracağını ifade etti.Bu yeni dönemde Almanya'nın yeni bir role bürünmesi gerektiğini belirten Alman lider, "Hem kendimizi kanıtlama ve hem de kendimizi kısıtlama yönünde bir irade ortaya koymalıyız" diyerek, Almanya'nın güçlü bir ordusu olması gerektiğini savundu. Bunun için savaşçı bir anlayışa değil, direnme ruhuna ve direnme gücüne ihtiyaç duyulacağını belirten Steinmeier, on yıllar boyunca güvenlik konusunda Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) güvenen Almanya'nın bundan böyle başkalarının güvenliği için de sorumlu olmak zorunda olduğunu vurguladı."Bizden beklentiler arttıkça, bize yönelik eleştiriler de artacaktır" diye konuşan Cumhurbaşkanı, "Bu durumu olgun bir şekilde ele almalı ve dışarıdan gelen her eleştiriyi, iç politika tartışmalarında cephane olarak kötüye kullanmamalıyız" diyerek, bir süper güç olan ABD'nin de aralıksız bir biçimde eleştirildiğine dikkat çekti. Steinmeier sözlerini, "Bizden liderlik bekleniyor. Avrupa'nın çıkarları doğrultusunda bir liderlik. Burada önemli olan alacağımız alkış değil, Avrupa'nın gücünü arttırmasıdır" ifadeleri ile sonlandırdı.