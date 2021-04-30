Samanyolu Haber /Gündem / Dünyada bir ilk: Hayvanları Kovid-19’dan koruyacak ilk aşı üretildi /30 Nisan 2021 13:15

Dünyada bir ilk: Hayvanları Kovid-19’dan koruyacak ilk aşı üretildi

Rusya’da, Kovid-19 hastalığına yol açan Sars-Cov-2 tipi koronavirüsten hayvanları koruyacak olan aşının birinci partisinin üretildiği belirtildi. 17 bin dozdan oluşan söz konusu parti, dünyada hayvanları yeni tip koronavirüsten koruması adına üretilmiş ilk aşıları içeriyor.

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Rusya’nın tarım ve veterinerlik ürünleri denetçisi Rosselhoznadzor, hayvanları koronarivüsten koruyacak Carnivac-Cov isimli aşının ilk partisinin 17 bin doz şeklinde üretildiğini kaydetti.

Üretilen bu birinci partideki aşıların ülkenin çeşitli bölgelerine tedarik edileceğini belirtildi.

Rosselhoznadzor danışmanı Yuliya Melano, şu an için ayda 3 milyon doz aşı üretme kapasitesine sahip olduklarını kaydetti, bunun talep doğrultusunda 5 milyon doza kadar yükseltilebileceğini de ekledi.

Çeşitli ülkelerden 20 şirket, satın alma başvurusu yaptı

Çeşitli ülkelerden 20 şirket, satın alma başvurusu yaptı

Melano ayrıca, Almanya, Yunanistan, Polonya, Avusturya, Kazakistan, Tacikistan, Malezya, Tayland, Güney Kore, Lübnan, İran ve Arjantina’daki şirketlerin aşıyı satın almak istediklerini belirtti.
Rosselhoznadzor danışmanı, “Yaklaşık 20 kuruluş, Carnivac-Cov aşısının onaylanması ve ülkelerine tedariki için görüşmelere hazır olduklarını iletti. Aşının, başta Avrupa Birliği olmak üzere ülke dışında onaylanması için gereken dosya hazırlanmakta ve aşının onay sürecinde kullanılacaktır” açıklamasını da yaptı.

Tehlikedeki hayvan türlerini koruyabilecek
Carnivac-Cov isimli aşı, denemeleri esnasında köpekler, kediler, tilkiler ve vizonlarda koronavirüse karşı antikor ürettiğinin belirlenmesinin ardından mart ayında Rusya’da tescil edilmişti.

Daha önce Dünya Sağlık Örgütü yetkilileri, koronavirüsün insanlar ile hayvanlar arasında bulaşmasından endişe duyduklarını söylemişti.

Rosselhoznadzor yetkilileriyse, Carnivac-Cov aşısının tehlikedeki hayvan türlerini koruyabileceğini ve virüs mutasyonlarının da önüne geçeceğine inandıklarını belirtiyor.
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