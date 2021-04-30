Dünyada bir ilk: Hayvanları Kovid-19’dan koruyacak ilk aşı üretildi









Rusya’nın tarım ve veterinerlik ürünleri denetçisi Rosselhoznadzor, hayvanları koronarivüsten koruyacak Carnivac-Cov isimli aşının ilk partisinin 17 bin doz şeklinde üretildiğini kaydetti.





Üretilen bu birinci partideki aşıların ülkenin çeşitli bölgelerine tedarik edileceğini belirtildi.





Rosselhoznadzor danışmanı Yuliya Melano, şu an için ayda 3 milyon doz aşı üretme kapasitesine sahip olduklarını kaydetti, bunun talep doğrultusunda 5 milyon doza kadar yükseltilebileceğini de ekledi.





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