HSK seçiminde adaylar değil torpilleri yarışıyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) seçeceği 7 HSK üyeliğine 118 aday başvurdu. 22 Nisan 2021’de son bulan müracaatlara göre 7 HSK üyeliği için 51 Yargıtay üyesi, 10 Danıştay üyesi, 14 yüksek öğretim üyesi, 43 avukat olmak üzere toplam 118 aday adayı başvuru yaptı. Adayların özgeçmişlerine ilginç notlar düşmesi dikkati çekti. Parti yöneticileri, vekiller, Cumhurbaşkanlığı görevlileri ve MİT yöneticisi referans gösterildi.







Meclis Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyon, TBMM tarafından seçilecek 7 Hakim ve Savcılar Kurulu üyesini belirlemek için ilk toplantısını yaptı. Anayasaya göre 3 üye Yargıtay, 1 üye Danıştay, üç üye ise yüksek öğretim kurumlarının hukuk dallarında görev yapan öğretim üyeleri ile avukatlar arasından seçilecek.





TÜM İŞLEMLER TEAMÜL OLUŞTURACAK





Gazete Duvar’dan Nergis Demirkaya’nın haberine göre; Karma Komisyon ilk kez aday belirleyeceği için yapacağı tüm işlemler bir teamül oluşturacak. Meclis’te bu konuda ilk defa seçim yapılacak. Adayların belirlenmesi için 5 kişiden oluşan bir alt komisyon kuruldu. Alt komisyona, AKP İstanbul Milletvekili Abdullah Güler, Kocaeli Milletvekili Emine Zeybek, Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç ile CHP Ankara Milletvekili Levent Gök ve HDP Ağrı Milletvekili Abdullah Koç seçildi.







HAFIZ ADAY: KAYYIMDIM, BABAM TRT KÜRDİ’DE PROGRAM YAPTI







Avukatlığının yanı sıra ‘hafız’ olduğunu da belirten aday adayı bir avukat, babasının emekli müftü olduğunu, TRT Kürdi’de Zazaca program yaptığını anlattı. MHP üyesi olduğunun altını çizen bir başka avukat da Hizmet Hareketi ile ilişkili kurumlara kayyum olarak atandığının altını çizdi.





"CUMHURBAŞKANININ ELİNDEN PLAKET ALDIM"





Başkanlık sistemini destekleyen birçok makalesinin gazetelerde yayınlandığını anlatan bir avukat, Charlie Hebdo karikatürüne hassasiyet gösterip ilk yasağı mahkeme kararıyla aldığının altını çizdi. Yerel Yönetimler konulu bir akademide Türkiye ikincisi olduğunu belirten aynı aday adayı özgeçmişine, “Sayın Cumhurbaşkanımızdan plaket alarak beraberlerinde ödül olarak yurt dışı gezisine iştirak etme hakkı kazandım” notu düştü.





“ÖĞRENCİLİK YILLARIMDA ENSAR TOPLANTILARINA KATILDIM”





Hukukçu Kadınlar Derneği, KADEM gibi sivil toplum örgütlerine üye olduğunu belirten bir avukat ise ayrıca “Milli Talebe Birliği ve Ensar Vakfı ve İlim Yayma Cemiyeti’nin toplantılarına öğrencilik yıllarımda ve sonrasında uzun yıllar iştirak ettim” diyerek geçmiş yıllardaki çalışmalarını anlattı. Aday, 28 Şubat darbesi döneminde başörtümü açmamam nedeniyle İstanbul Barosu tarafından disiplin takibi ve baskılara maruz kaldım. Başörtüsü mağduru öğrenci ve çalışanların haklarının iadesi için 28 Şubat darbe döneminde ücretsiz avukatlıklarını yaptım” dedi.







"AK PARTİ KAPATMA DAVASINDA MÜDAHİL OLARAK KATILMA TALEBİNDE BULUNDUM"





HSK adayı imam hatip lisesi bir avukat özgeçmişinde daha önce imamlık da yaptığı notunu düşerken, ayrıca AKP’nin kapatma davasında “millet adına müdahil olarak katılma talebinde bulunan 5 kişiden biri” olduğunu belirtti.





"HALKIN ADALET DUYGUSUNUN DERİNLEŞMESİNE KATKIDA BULUNDUM"





HSK üyeliği için başvuran avukatların büyük kısmı özgeçmişlerinde özellikle üyesi oldukları derneklerin adını verdi. Bir aday adayı, yerel ve görsel medyayı etkin kullanmak için yaptığı bir televizyon yayınının ilgiyle takip edildiğini belirterek, “Hukuk programı yaparak halkımızın hak ve adalet ekseninde düşünce dünyasının derinleşmesine katkıda bulunmaya çalıştım” dedi.





REFERANSLARDA AKP’Lİ VEKİL DE MİT YÖNETİCİSİ DE VAR





HSK üyeliği için aday adayı olan avukatlar arasında bazı adaylar özgeçmişlerinde özellikle AKP ile ilişkilerine vurgu yaptı. AKP’den milletvekili ve belediye başkanlığı için aday olduğunu seçim tarihlerini vererek belirten avukatlar dikkat çekerken AKP milletvekilleri ve genel başkan yardımcılarını referans gösteren isimler oldu. Referanslarda AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Milletvekilleri Ali Özkaya, Mustafa Aslan, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Akif Kireççi gibi isimler yer alırken bir avukat ayrıca MİT Başkan Yardımcısını referans gösterdi. Bazı özgeçmişlerde İstanbul 2. Barosu kurucu üyeliği vurguları da dikkat çekti.