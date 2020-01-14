Dünyanın en eski maddesi bulundu

Bilim insanları 1969 yılında Dünya’ya düşen bir meteorda buldukları yıldız tozunun 7.5 milyar yıl yaşında olduğunu tespit etti. Bu, bugüne kadar keşfedilen en eski madde olarak kayıtlara geçti.

Bundan 51 yıl önce Avustralya'ya düşen Murchison meteorunu inceleyen ABD’li ve İsviçreli araştırmacılar, buldukları yıldız tozunun 7.5 milyar yıl öncesine ait olduğunu belirledi.

Bugüne kadar bulunan bu tarz parçacıkların yaşı genellikle 4.6 ile 4.9 milyar yıl aralığında çıkıyordu. Dolayısıyla bu, dünya üzerinde bugüne kadar keşfedilen en eski madde olarak kayıtlara geçti.







Güneş’in 4.6 milyar, Dünya’nın ise 4.5 milyar yıl önce oluştuğu göz önünde bulundurulduğunda bu tespit bir hayli önemli kabul ediliyor.





Yıldız tozunun yaşını tespit etmek için araştırmacılar, onun uzay boşluğunda ne kadar uzun süre kozmik ışınlara maruz kaldığını inceledi.





Ekip adına açıklamalarda bulunan Chicago Üniversitesi'nden Doç. Dr. Philipp Heck, söz konusu parçacığı ‘yıldızlardan gelen katı numuneler ve gerçek yıldız tozu’ olarak nitelendirdi.





Bilim insanları en eski toz parçacıklarının Güneş Sistemi ortaya çıkmadan çok önce yıldızlarda oluştuğunu, bir yıldız öldüğünde de bu parçacıkların uzay boşluğuna yayıldığını belirtiyor.