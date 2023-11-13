Dünyanın en etkili bilim insanları’ listesindeki KHK’lı Prof. Erem de tutuklandı

3 yıl peş peşe “Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları” listesine girmeyi başaran Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Cihangir Erem’in hukuksuz cemaat soruşturmaları kapsamında yargılandığı davada verilen 7 yıl 6 aylık hapis cezasının onandığı için 25 Eylül 2023’te tutuklandığı ortaya çıktı.





AND’nin en iyi üniversitelerinden biri olan Stanford Üniversitesi’nin hazırladığı “Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları” listesine 2020, 2021 ve 2022 yıllarında ard arda girmeyi başaran Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Cihangir Erem’in, Gülen cemaatine üye olduğu gerekçesiyle verilen 7 yıl 6 aylık hapis cezası Yargıtay tarafından onandığı için 25 Eylül 2023’te Trabzon’da tutuklandığı ortaya çıktı.





Google Akademik’te bilimsel yayınlara atıf sayısı açısından endokrinoloji alanında dünya sıralamasında 69. sırada olan Profesör Erem’in makalelerine toplam 27 bin 593 atıf bulunuyor.









672 sayılı KHK’lı ile ihraç edilen Erem’e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin 26 Eylül’de açıkladığı Yalçınkaya kararına göre suç teşkil etmeyen Bank Asya’ya para yatırmak dışında dini sohbetlere katılmak, evinde dini kitaplar bulundurmak gibi gerekçelerle hapis cezası verildiği öğrenildi. Erem’in, AİHM kararı çıkmadan önce Anayasa Mahkemesi’ne yaptığı bireysel başvurunun da 1 Kasım 2023’te reddedildiği öğrenildi.









“SU KUYUSU AÇTIRDIĞIM İÇİN Mİ TERÖRİST OLUYORUM”





Kronos’tan Sevinç Özarslan’ın haberine göre, Cihangir Erem, 2018’de Yargıtay 16. Ceza Dairesi’ne yaptığı temyiz başvurusunda AİHM’in de vurguladığı gibi ‘kanunsuz suç olmaz’ ilkesine göre suçsuz olduğunu söylemiş ve “Kanunsuz suç olmaz, kanunlar geriye işletilmez, Şimdi sizlere ve müstakbelin hakimlerine soruyorum. Ben hangi terör eylemini yaparak terör örgütü üyesi oluyorum. Yasal bir bankaya para yatırarak mı, yasal bir dernek olan Kimse Yok Mu derneği aracılığıyla Afrika’nın fakir insanlarına su kuyusu açtırmakla mı, katıldığım iddia edilen bir dini sohbete katılmakla mı, kurban bağışı yapmakla mı terör örgütü üyesi oluyorum? Bu soruların cevabını siz değerli hakimlerin vicdanlarına bırakıyorum.” diyerek beraatini talep etmişti. ın haberine göre, Cihangir Erem, 2018’de Yargıtay 16. Ceza Dairesi’ne yaptığı temyiz başvurusunda AİHM’in de vurguladığı gibi ‘kanunsuz suç olmaz’ ilkesine göre suçsuz olduğunu söylemiş ve “Kanunsuz suç olmaz, kanunlar geriye işletilmez, Şimdi sizlere ve müstakbelin hakimlerine soruyorum. Ben hangi terör eylemini yaparak terör örgütü üyesi oluyorum. Yasal bir bankaya para yatırarak mı, yasal bir dernek olan Kimse Yok Mu derneği aracılığıyla Afrika’nın fakir insanlarına su kuyusu açtırmakla mı, katıldığım iddia edilen bir dini sohbete katılmakla mı, kurban bağışı yapmakla mı terör örgütü üyesi oluyorum? Bu soruların cevabını siz değerli hakimlerin vicdanlarına bırakıyorum.” diyerek beraatini talep etmişti.





Karadeniz Teknik Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi ve Trabzon Özel İmperial Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Cihangir Erem, “Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları” listesinde yer alma başarısı gösterdi.





2020 yılına göre, ilk yüzde 2’lik dilimde bulunan “Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları” listesi “Kariyer boyu etki” ve “Yıllık etki (2020 yılı çalışmalar)” olarak iki kategoride listelendi. Liste oluşturulurken akademik performansın en somut çıktıları olarak kabul edilen; nitelikli yayın sayısı, makalelerinin yayımlandığı derginin etki değeri, yazarın çalışmalarına yapılan atıf sayısı, h-indeks, hm-indeks, patent sayısı, ilk isim ve tek isim makale sayısı, atıf alan makale sayısı ve atıf yapan makalenin yayımlandığı derginin etki değeri gibi temel ve ciddi uluslararası ölçütler kullanıldı. “Kariyer boyu etki” kategorisindeki sıralamada listeye KTÜ Tıp Fakültesinden sadece Prof. Dr. Cihangir Erem girdi.





Bilim insanlarının kariyerleri boyunca yaptıkları çalışmalar dikkate alınarak oluşturulan Kariyer boyu etki kategorisindeki sıralamada 186 bin 177 bilim insanı içerisinde Türkiye’den 828, Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden (KTÜ) ise 19 öğretim üyesi yer aldı. Dr. Cihangir Erem, bu listede Türkiye sıralamasında 170. ve KTÜ sıralamasında 4. oldu. Kendi araştırma alanında ise dünya sıralamasında 1917. ve Türkiye sıralamasında ise 4. olma başarısını gösterdi. Türkiye’de Endokrinoloji ve Metabolizma Alanında uzman olan sadece 3 akademisyen listeye girmeye hak kazandı.





Bilim insanlarının sadece “2020 yılı çalışmaları” dikkate alınarak oluşturulan listede ise, yüzde 2’lik dilime giren 190 bin 63 bilim insanı sıralandı. Sıralamaya Türkiye’den 1150 öğretim üyesi girerken, bu listede KTÜ’den 29 öğretim üyesi yer aldı. Dr. Cihangir Erem, bu listede Türkiye sıralamasında 310. ve KTÜ sıralamasında ise 6. oldu.