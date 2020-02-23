Samanyolu Haber /Dünya / Dünyanın en güvenli ülkesi belli oldu /23 Şubat 2020 11:34

Dünyanın en güvenli ülkesi belli oldu

Seyahat sigortası karşılaştırma sitesi Insurly, dünyanın en güvenli ülkelerini açıkladı. Listenin ilk üç sırasında İsviçre, Singapur ve Norveç yer alırken, Türkiye 69'uncu sıraya yerleşti.

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Şiddet, doğal afetler, sağlık, çevre kirliliği, ulaşım güvenliği gibi kriterler üzerinden hesaplanan sıralamada ülkelere 100 üzerinden puan veriliyor. Euronews'te yer alan habere göre puanların ortalamasına göre ülkeler beş kategoride sıralanıyor.

En güvenilir ülke: İsviçre

Araştırmada tüm kategorilerde 90 üzeri puan alan İsviçre, ortalama 93,4 notla birinci sırada yerini aldı. Listenin ikinci sırasında 92,7 puanla Singapur, üçüncü sırada ise 91,1 puanla Norveç geldi.

Toplam 180 ülkenin incelendiği çalışmada sonuncu ülke Güney Sudan oldu. Ondan önce ise Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Orta Afrika Cumhuriyeti ve Çad geldi.

Diğer yandan araştırmada en kirli havaya sahip ülkenin Nepal, bisikletliler için en tehlikeli ülkenin Dominik, en fazla cinayetin yaşandığı ülkenin Salvador ve en büyük doğal felaket riskine sahip ülkenin de Vanuatu olduğu ifade edildi.

Insurly'nin yaptığı araştırmada ortalama puanı 59,9 olan Türkiye, "riskli" kategorisinde yer aldı. Türkiye'nin notunu en fazla düşüren etken ise terörizm kriterinin "aşırı riskli" şeklinde nitelendirilmesi.

Türkiye'nin farklı kriterlerde aldığı puanlar şöyle:

Şiddet: 24/100
Ulaşım: 65/100
Doğal afet: 61/100
Sağlık: 79/100

Araştırmada ülkenin sağlık kriterlerinin çoğu yüksek puan alırken, hava kalitesi ise "çok kirli" şeklinde nitelendirildi.

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