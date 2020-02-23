Dünyanın en güvenli ülkesi belli oldu

Şiddet, doğal afetler, sağlık, çevre kirliliği, ulaşım güvenliği gibi kriterler üzerinden hesaplanan sıralamada ülkelere 100 üzerinden puan veriliyor. Euronews'te yer alan habere göre puanların ortalamasına göre ülkeler beş kategoride sıralanıyor.







En güvenilir ülke: İsviçre







Araştırmada tüm kategorilerde 90 üzeri puan alan İsviçre, ortalama 93,4 notla birinci sırada yerini aldı. Listenin ikinci sırasında 92,7 puanla Singapur, üçüncü sırada ise 91,1 puanla Norveç geldi.





Toplam 180 ülkenin incelendiği çalışmada sonuncu ülke Güney Sudan oldu. Ondan önce ise Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Orta Afrika Cumhuriyeti ve Çad geldi.





Diğer yandan araştırmada en kirli havaya sahip ülkenin Nepal, bisikletliler için en tehlikeli ülkenin Dominik, en fazla cinayetin yaşandığı ülkenin Salvador ve en büyük doğal felaket riskine sahip ülkenin de Vanuatu olduğu ifade edildi.





Insurly'nin yaptığı araştırmada ortalama puanı 59,9 olan Türkiye, "riskli" kategorisinde yer aldı. Türkiye'nin notunu en fazla düşüren etken ise terörizm kriterinin "aşırı riskli" şeklinde nitelendirilmesi.







Türkiye'nin farklı kriterlerde aldığı puanlar şöyle:





Şiddet: 24/100

Ulaşım: 65/100

Doğal afet: 61/100

Sağlık: 79/100





Araştırmada ülkenin sağlık kriterlerinin çoğu yüksek puan alırken, hava kalitesi ise "çok kirli" şeklinde nitelendirildi.



