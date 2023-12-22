Samanyolu Haber /Gündem / Dünyanın en iyi 500 üniversitesi açıklandı: Türkiye’den giren yok /22 Aralık 2023 15:54

Dünyanın en iyi 500 üniversitesi açıklandı: Türkiye’den giren yok

Yüksek öğrenimde akademinin siyasi çıkarlara kurban edilmesi, Türk üniversitelerindeki kaliteyi geriletti. Bir zamanlar Boğaziçi ve ODTÜ gibi üniversitelerin yer aldığı dünyanın en iyi 500 üniversitesi sıralamasına bu yıl Türkiye’den hiçbir üniversite giremedi.

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Dünyanın en iyi üniversiteleri sıralamasında bu yıl ilk 500’e Türkiye’den bir tane bile üniversite giremedi.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Enformatik Enstitüsü bünyesinde bulunan URAP (akademik performansa göre üniversite sıralaması) Araştırma Laboratuvarı bu yılki sıralamayı yayınladı.

Türkiye’deki üniversitelerin performanslarını dünyanın önde gelen üniversiteleriyle karşılaştırmaya yardımcı olmayı hedefleyen araştırma laboratuvarı, bu yıl dünyanın en iyi 3 bin üniversitesi arasında ilk 500’e Türkiye’den hiçbir üniversitenin giremediğini duyurdu.

EN İYİ DERECE 554’ÜNCÜ OLAN HACETTEPE’NİN
Türkiye’den 119 üniversitenin yer aldığı listede, Hacettepe Üniversitesi 554’üncü sırayla en iyi derece yapan okul oldu.

Üniversitelerin akademik performansı, akademisyenlerin yayın sayısı, atıf sayısı, uluslararası işbirliği gibi kriterlerle belirlenen listede, İstanbul Teknik Üniversitesi 783’üncü, İstanbul Üniversitesi 799’uncu, Ankara Üniversitesi 800’üncü, ODTÜ ise 868’inci sırada yer aldı.

ODTÜ’den sonra ise sırayla Koç Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Gazi Üniversitesi, Ege Üniversitesi ve Yakın Doğu Üniversitesi geldi.


URAP araştırma laboratuvarı sonuçla ilgili, “İlk binde sadece 9 üniversitemiz yer almaktadır. Bu durum, etki değeri yüksek dergilerdeki yayın sayılarımızın yeterince artırılamadığını göstermektedir” ifadelerine yer verdi.

URAP listesine göre ABD’deki Harvard Üniversitesi birinci sırada yer alırken, Harvard’ı Kanada’daki Toronto Üniversitesi ve İngiltere’deki University College London (UCL) takip etti.

Araştırmanın sonuçlarının duyurulduğu metinde, “URAP Laboratuvarı’nın Türkiye ve dünya üniversite sıralamalarının temel amacı, üniversitelerimizin ülke içindeki ve dünyadaki yerlerini görerek, geliştirmeleri gereken alanları belirlemelerine yardımcı olmaktır” denildi.
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