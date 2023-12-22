Rusya ve Batı arasında çatışmaların yoğunlaşma ihtimali var

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA





Gerasimov, Batı ile Rusya arasında siyasi ve ekonomik alanlarda çatışmaların yoğunlaşma ihtimali olduğunu söyledi. "Avrupa kıtası, Batı ile Rusya Federasyonu arasında siyasi ve ekonomik alanlarda bir çatışma alanı haline gelmiştir. İsveç ve Finlandiya'nın ittifaka entegrasyonunun hızlanması, NATO birliklerinin Doğu Avrupa, Baltık ve Karadeniz bölgeleri ile Kuzey Kutup Dairesi'ndeki askeri varlığının artması, Avrupa'daki durumu olumsuz etkilemekte ve çatışmaların artmasına yol açmaktadır" ifadelerini kullandı.





ABD hegemonyası ortadan kalktı





Gerasimov, yabancı askeri ataşelere verdiği brifing sırasında askeri ve siyasi durumun değiştiğini, çok kutuplu yeni bir dünyanın oluştuğunu, ABD hegemonyasının ortadan kalktığını söyledi.





Washington'un her ne pahasına olursa olsun dünya düzeninin Batı merkezli yapısını korumaya, küresel hakimiyeti sağlamaya ve diğer ülkelerin meşru güvenlik çıkarlarını bastırarak onlara şartlar dikte etmeye çalıştığını belirten Gerasimov, Washington'un Ukrayna ihtilafını sürüncemede bırakmaya çalıştığını, Şubat 2022'den bu yana Kiev'in 5 bin 200'den fazla tank aldığını ve yaklaşık 100 bin Ukraynalı askerin ABD ve Avrupa'da eğitildiğini söyledi.





"Bugün Washington Ukrayna'daki çatışmayı uzatmaya yönelik bir çizgi izliyor. Bu amaçla Ukrayna'ya önemli ölçüde askeri ve askeri-teknik yardım gönderiliyor" diyen Gerasimov, Şubat 2022'den bu yana Ukrayna'nın 5 bin 200'den fazla tank ve zırhlı savaş aracı, bin 300'den fazla sahra topçusu, 200 çoklu roketatar, 23 bin fazla tanksavar füze sistemi, bin 200 uçaksavar füze sistemi ve teçhizatı, 100'den fazla uçak ve helikopter, 23 bin insansız hava aracı ve çeşitli türlerde önemli miktarda mühimmat aldığını dile getirdi.





Gerasimov, Filistin-İsrail çatışmasının ABD'nin sorumsuz politikası nedeniyle açık bir silahlı çatışmaya dönüştüğünü ve çatışmanın çözümüne ilişkin beklentilerin çok zayıf olduğunu da söyledi.





Batı Rusya sınırında her yıl 40 NATO tatbikatı düzenleniyor





Gerasimov, senaryoları Rusya ile silahlı çatışmaya dayanan ve Batı'nın Balkanlar, Transdinyester, Transkafkasya ve Orta Asya'daki çatışmaları desteklemeye çalıştığı, Rusya'nın batı sınırları yakınlarında her yıl yaklaşık 40 büyük NATO tatbikatı düzenlendiğini söyledi ve bu tatbikatların giderek daha sık olarak ittifak üyesi olmayan devletleri de kapsadığını vurguladı.

Batı'nın Balkanlar, Transdinyester ve Transkafkasya, Orta Asya ve Afganistan'da yeni sıcak noktalar yaratmaya ve çatışmaları desteklemeye çalıştığını sözlerine ekledi.





Batı'nın Kuzey Kutbu'nun yüksek enlemlerinde askeri varlığını arttırdığını ve Rusya'nın sınırlarına yakın askeri altyapı geliştirdiğini söyledi. ABD ve NATO’nun Kuzey Kutbu'ndaki hakimiyetlerini sağlamaya ve Rusya Federasyonu'nu bölgede caydırmaya odaklandığını, bu amaçla kolektif Batı’nın yüksek enlemlerdeki askeri varlığını arttırarak Rusya Federasyonu sınırlarına yakın askeri altyapı geliştirdiğini bunun sonucu olarak, bölgedeki çatışma potansiyelinin arttığının altını çizdi.





Rusya'nın Çin ve Hindistan ile kapsamlı stratejik ortaklık geliştirme yoluna devam ettiğini ve Kuzey Kore ile aktif kapsamlı etkileşim kurulduğunu söylen Gerasimov açıklamasında Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü, Bağımsız Devletler Topluluğu çerçevesinde ve Asya-Pasifik, Afrika, Ortadoğu ve Latin Amerika'dan dost devletlerle güvenilir ve karşılıklı yarar sağlayan ilişkilerin pekiştirilmesine özel önem verildiğini vurguladı.