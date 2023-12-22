Derbinin hakemi belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler açıklandı. 24 Aralık Pazar günü oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde Arda Kardeşler düdük çalacak.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, müsabakalarda görev alacak hakemler şöyle:
Yarın:
13.30 EMS Yapı Sivasspor-İstanbulspor: Mert Güzenge
16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Gaziantep FK: Ali Şansalan
19.00 Trabzonspor-RAMS Başakşehir: Volkan Bayarslan
24 Aralık Pazar:
13.30 TÜMOSAN Konyaspor-Mondihome Kayserispor: Bahattin Şimşek
16.00 Yukatel Adana Demirspor-Bitexen Antalyaspor: Burak Pakkan
19.00 Fenerbahçe-Galatasaray: Arda Kardeşler
25 Aralık Pazartesi:
17.00 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor: Turgut Doman
17.00 Corendon Alanyaspor-Yılport Samsunspor: Tugay Kaan Numanoğlu
20.00 Atakaş Hatayspor-Beşiktaş: Kadir Sağlam
20.00 Siltaş Yapı Pendikspor-MKE Ankaragücü: Ümit Öztürk