Derbinin hakemi belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler açıklandı. 24 Aralık Pazar günü oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde Arda Kardeşler düdük çalacak.





Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, müsabakalarda görev alacak hakemler şöyle:





Yarın:





13.30 EMS Yapı Sivasspor-İstanbulspor: Mert Güzenge





16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Gaziantep FK: Ali Şansalan





19.00 Trabzonspor-RAMS Başakşehir: Volkan Bayarslan





24 Aralık Pazar:





13.30 TÜMOSAN Konyaspor-Mondihome Kayserispor: Bahattin Şimşek





16.00 Yukatel Adana Demirspor-Bitexen Antalyaspor: Burak Pakkan





19.00 Fenerbahçe-Galatasaray: Arda Kardeşler





25 Aralık Pazartesi:





17.00 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor: Turgut Doman





17.00 Corendon Alanyaspor-Yılport Samsunspor: Tugay Kaan Numanoğlu





20.00 Atakaş Hatayspor-Beşiktaş: Kadir Sağlam





20.00 Siltaş Yapı Pendikspor-MKE Ankaragücü: Ümit Öztürk