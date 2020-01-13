Samanyolu Haber /Dünya / Dünyanın en zengini ''cimri'' çıktı! /13 Ocak 2020 15:05

Dünyanın en zengini ''cimri'' çıktı!

Amazon'un kurucusu ve dünyanın en zengin insanı olan Jeff Bezos orman yangınlarında büyük zarar gören Avustralya'ya sadece 690 bin dolar bağışlaması sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı. Serveti ile mukayese edildiğinde yardımı yetersiz bulunan Bezos "cimri" diye nitelendirildi.

Yangını bırakıp tatile giden başbakana 'aptalsın' dedi

131 milyar Amerikan Doları şahsi serveti ile "dünyanın en zengin insanı" unvanına sahip Amazon Genel Müdürü (CEO) Jeff Bezos, Avustralya'da yangınlarla mücadele için yaptığı bağış miktarının az olduğu gerekçesi ile eleştiriliyor. 

Aylardır durdurulamayan yangınlara bazı ünlüler milyon dolarlık bağış yaparken Bezos'un 690 bin dolar bağış yapması eleştirildi.

DÜNYANIN EN ZENGİNİ SADECE 690 BİN DOLAR BAĞIŞLAYACAK

Amazon CEO'su Jeff Bezos, Avustralya'da yangınları durdurmak için 1 milyon Avustralya Doları yani 690 bin ABD Doları bağış yapacağını duyurdu. 

Instagram hesabından paylaşım yapan Bezos şunları yazdı: "Kalbimiz Avustralya'da yıkıcı yangınlarla mücadele edenlerle birlikte. Amazon, düzenleme ve hizmetler için 1 milyon Avustralya Doları bağışlıyor." yazdı.

SANATÇILAR MİLYON DOLARLIK BAĞIŞLAR YAPTI

Leonardo DiCaprio, Nicole Kidman, Elton John, Chris Hemsworth ve Kylie Jenner gibi milyon doları bulan bağışlar yapan ünlüler varken dünyanın en zengin insanı ünvanı taşıyan Bezos'un 690 bin dolar bağış yapması sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti. 

2019 yılı eylül ayından beri devam eden yangınların Avustralya'da yol açtığı tahribat Amerikan Ulasal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) paylaştığı fotoğrafta açıkça görülüyor.

Business Insider'dan Jeremy Berke, Bezos'u eleştirenleri kast ederek, "Tepki vermeyi bırakıp biraz bağış yapsanız daha çok toplanabilecek." ifadelerini kullandı. 

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