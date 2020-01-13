Dünyanın en zengini ''cimri'' çıktı!

131 milyar Amerikan Doları şahsi serveti ile "dünyanın en zengin insanı" unvanına sahip Amazon Genel Müdürü (CEO) Jeff Bezos, Avustralya'da yangınlarla mücadele için yaptığı bağış miktarının az olduğu gerekçesi ile eleştiriliyor.





Aylardır durdurulamayan yangınlara bazı ünlüler milyon dolarlık bağış yaparken Bezos'un 690 bin dolar bağış yapması eleştirildi.







DÜNYANIN EN ZENGİNİ SADECE 690 BİN DOLAR BAĞIŞLAYACAK





Amazon CEO'su Jeff Bezos, Avustralya'da yangınları durdurmak için 1 milyon Avustralya Doları yani 690 bin ABD Doları bağış yapacağını duyurdu.





Instagram hesabından paylaşım yapan Bezos şunları yazdı: "Kalbimiz Avustralya'da yıkıcı yangınlarla mücadele edenlerle birlikte. Amazon, düzenleme ve hizmetler için 1 milyon Avustralya Doları bağışlıyor." yazdı.





SANATÇILAR MİLYON DOLARLIK BAĞIŞLAR YAPTI





Leonardo DiCaprio, Nicole Kidman, Elton John, Chris Hemsworth ve Kylie Jenner gibi milyon doları bulan bağışlar yapan ünlüler varken dünyanın en zengin insanı ünvanı taşıyan Bezos'un 690 bin dolar bağış yapması sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.





2019 yılı eylül ayından beri devam eden yangınların Avustralya'da yol açtığı tahribat Amerikan Ulasal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) paylaştığı fotoğrafta açıkça görülüyor.





Business Insider'dan Jeremy Berke, Bezos'u eleştirenleri kast ederek, "Tepki vermeyi bırakıp biraz bağış yapsanız daha çok toplanabilecek." ifadelerini kullandı.



