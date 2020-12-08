Dünyanın gözü-kulağı İngiltere'de

İngiltere tarihinin en büyük aşılama kampanyasına başlıyor. Pfizer-Biontech aşısına ilk onay veren ülke ilk uygulamayı da yapacak.







Belçika'dan İngiltere götürülen aşıların dağıtımına başlandı. İlk parti aşı haftasonu Londra'nın güneyindeki bir hastaneye ulaştı.





Bir çalışan, "İnanılır gibi değil. Açıkçası elimde tutamıyorum, çünkü eksi 70 derecedeler. Ancak burada olduklarını, ülkede hatta dünyada aşıya ilk ulaşan yer olduğumuzu bilmek harika. Gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.







AŞILARIN ÇÖZÜLMESİ BİRKAÇ SAAT SÜRÜYOR





Eksi 70 santigrat derecede saklanan aşıların çözülmesi birkaç saat sürüyor. Aşının uygulamaya hazır hale gelmesi için de biraz zaman gerekiyor.





Aşı, ülke çapında 50 hastanede uygulanacak. Önce 80 yaşın üzerindekiler ve bakımevi çalışanları aşılanacak.





Aşılar çözüldükten sonra 3,5 gün içinde uygulanması gerekiyor. Randevularda gerekli sayıya ulaşılamazsa çözülen aşılar sağlık çalışanlarına uygulanacak.





İngiltere'nin sipariş verdiği 40 milyon dozun 800 bini İngiltere'ye gönderildi. Bu dozlar, aşılama başladığında hastanelere dağıtılmış olacak.





Aşılar 975 dozluk, beş paket içeren kutularla taşınıyor. İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) çıkması (Brexit) için 22 gün kalırken, bir yandan da Brüksel ile ticaret antlaşması için müzakere yürütüyor.





Geçiş süreci antlaşmalarının süresi 31 Aralık 2020'da dolacak.







Önümüzdeki günlerde yeni bir anlaşmaya varılamazsa AB ile İngiltere arasında taşımacılık ciddi sekteye uğrayacak.





17 BİN NÜFUSLU KASABASI KORONA MÜCADELESİNİN ÜSSÜ HÂLİNE GELDİ





Belçika'da üretilen aşıların İngiltere'ye ulaşması da sıkıntıya girecek. İngiltere hükûmetinden konuya dair B planı olduğuna dair açıklama geldi.





Aşıların ticari olmayan yani askeri uçaklarla taşınacağı ifade edildi. Aşılar Belçika'nın Puurs kasabasından geliyor.





Bugüne kadar ismi duyulmamış 17 bin nüfuslu kasaba, yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) karşı mücadelenin merkez üssü haline geldi.





Belçika'nın Antwerp bölgesindeki Puurs kasabası, Amerikan ilaç devi Pfizer'in dünyadaki en büyük üretim tesisine ev sahipliği yapıyor.





Bir kasaba sakini, "Biz 'Dünyayı kurtaracağız' diye hep söylerdik. Kasabadaki ruh hali bu. Kasaba halkı, bu zor günlerde pek çok insana yardımcı olabildikleri için gururlu." ifadelerini kullandı.







Puurs'ta başka ilaç firmalarının da fabrikaları var. Toplam 5 bin kişi çalışıyor. Pfizer'in fabrikası 3 bin çalışanıyla başı çekiyor.