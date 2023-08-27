Durdurulamıyor: Armand Duplantis tarihe geçti

Macaristan’da düzenlenen 19. Dünya Atletizm Şampiyonası’nın sekizinci günü tamamlandı.



Budapeşte’de düzenlenen organizasyonun sekizinci gününde kadınlar maraton, gülle atma, 5 bin metre, 4×100 metre bayrak finalleri, erkeklerde sırıkla atlama, 800 metre, 4×100 metre bayrak yarışlarının finalleri yapıldı.



Kadınlar maratonda Yayla Kılıç Gönen yarışı tamamlayamazken, Ümmü Kiraz, 2.33:23’lük derecesiyle 23. oldu. Erkekler sırıkla atlama finalindeki ilk hakkında 5.55 atlayan Ersu Şaşma, 5.75’i geçemeyerek şampiyonaya veda etti.



Yarın sona erecek Dünya Atletizm Şampiyonası’nda, milli sporcular Kaan Kigen Özbilen ve Hüseyin Can, erkekler maratonda mücadele edecek.



DUPLANTIS DURDURULAMIYOR



Erkekler sırıkla atlamada, dünya rekortmeni ve son dünya şampiyonu İsveçli sporcu Armand Duplantis, 6.10’luk derecesiyle altın madalyaya uzandı. Duplantis’in, 2020 Tokyo Olimpiyatları ve 2022’de Almanya’da düzenlenen Avrupa Şampiyonası’nda da şampiyonluğu bulunuyor. Aynı branşta Filipinli Ernest John Obiena, 6.00’lık derecesiyle ikinci, Avustralyalı Kurtis Marschall 5.95’le üçüncü oldu.



MARCO AROP TARİHE GEÇTİ



Erkekler 800 metrede Kanadalı Marco Arop, 1.44.24’lük derecesiyle altın madalya kazandı. Arop, Dünya Şampiyonası tarihinde 800 metrede altın kazanan ilk Kanadalı atlet olarak tarihe geçti Kenyalı Emmanuel Wanyonyi 1.44.53’le ikinci, Büyük Britanyalı Ben Pattison, 1.44.83’le üçüncü oldu.



KIPYEGON’DAN DUBLE GELDİ



Kadınlar 5 bin metrede Kenyalı Faith Kipyegon, 14.53.88’le şampiyonluğu elde etti. 1500 metrede de altın madalya kazanan Kenyalı atlet, dördüncü dünya şampiyonluğuna ulaştı. Aynı disiplinde Hollandalı Sifan Hassan, 14:54.11’le ikinci, Kenyalı Beatrice Chebet, 14:54.33’le üçüncü oldu.



ABD’DEN ŞAMPİYONA REKORU



Kadınlar 4×100 bayrak yarışında Tamari Davis, Twanisha Terry, Gabrielle Thomas ve Sha’Carri Richardson’dan oluşan son dünya şampiyonu ABD takımı, 41.03’le şampiyona rekoru kırarak altın madalya kazandı.



Natasha Morrison, Shelly-Ann Fraser-Pryce, Shashalee Forbes ve Shericka Jackson’dan oluşan Jamaika takımı 41.21’le gümüş, Asha Philip, Imani Lansiquot, Bianca Williams ve Daryll Neita’dan oluşan Büyük Britanya takımı 41.97’lik derecesiyle bronz madalya elde etti.



KADINLAR GÜLLE ATMADA ŞAMPİYON DEĞİŞMEDİ



Kadınlar gülle atmada son dünya şampiyonu ABD’li sporcu Chase Ealey, 20.43’le kendi adına sezonun en iyi derecesini elde ederek altın madalyanın sahibi oldu. Kanadalı Sarah Mitton, 20.08’le gümüş, Çinli Lijiao Gong, 19.69’la bronz madalya kazandı.



KADINLAR MARATONUNU SHANKULE KAZANDI



Kadınlar maratonunu Etiyopyalı Amane Beriso Shankule, 2.24.23’le birinci, son dünya şampiyonu Etiyopyalı Gotytom Gebreslase 2.24.34’le ikinci, Faslı Fatima Ezzahra Gardadi 2.25.17’lik derecesiyle üçüncü sırada tamamladı.



ERKEKLER 4X100 BAYRAK YARIŞINDA ZAFER ABD’NİN



Erkekler 4×100 bayrak yarışında Christian Coleman, Fred Kerley, Brandon Carnes ve Noah Lyles’ten oluşan ABD takımı, 37.38’le dünyada yılın en iyi derecesini elde ederek altın madalya kazandı.



Aynı disiplinde Roberto Rigali, Lamont Marcell Jacobs, Lorenzo Patta ve Filippo Tortu’dan oluşan İtalya takımı 37.62’lik derecesiyle gümüş, Ackeem Blake, Oblique Seville, Ryiem Forde ve Rohan Watson’dan oluşan Jamaika takımı 37.76’lık derecesiyle bronz madalya elde etti.