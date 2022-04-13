E-Devlet'ten bilgi çalındı mı? İşte resmi açıklama





Paylaşımı yapanlar hakkında suç duyurusu





Gazeteci İbrahim Haskoloğlu, kendisine ulaşan bir hacker grubunun e-devlet ve devlete ait sitelerden kişisel veri çaldıklarını öne sürdü.Haskoloğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda hacker grubunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MİT Başkanı Hakan Fidan da dahil kimlik kartları bilgilerini kendisine ilettiğini söyledi.NVİGM'den yapılan açıklamada bu iddialar yalanlandı.Bu tür paylaşımların bir oltalama ve dolandırıcılık yöntemi olduğu, aynı konuların yeniden gündeme getirilerek devlet büyüklerine ait fotoğraf ve kişisel bilgilerin görüntü düzenleyici programlar vasıtasıyla çipli kimlik kartına yerleştirilip paylaşılmak suretiyle bir sızıntı olduğu görüntüsünün verilmeye çalışıldığı belirtilen açıklamada şu ifadeler yer verildi:"MERNİS intranet (kapalı devre) çalışan, internet ortamına kapalı bir sistemdir. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce yürütülmekte olan MERNİS'in de içinde bulunduğu tüm sistemler için her yıl sürekli ve düzenli olarak bağımsız farklı firmalara sızma testi yaptırılmaktadır. Yapılan testler sonucunda NVİGM'nin güvenlik sistemlerinin çok iyi olduğu raporlanmış, ayrıca verilerin sızdırılmasına yönelik herhangi bir zafiyetin olmadığı tespit edilmiştir.""Ayrıca NVİGM veri tabanlarında fotoğraflı çipli kimlik kartı görselleri de yer almamaktadır. Devletin kurumlarına karşı güveni zedelemeye yönelik ve vatandaşlarımızı paniğe sevk eden bu tür asılsız haberleri yayan kişi/kişiler hakkında Bakanlığımız Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından suç duyurusunda bulunulacaktır."