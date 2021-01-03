Samanyolu Haber /Sağlık / Ebola'yı keşfetmişti: Daha kötü pandemilere hazır olun /03 Ocak 2021 14:09

Ebola'yı keşfetmişti: Daha kötü pandemilere hazır olun

1970'lerin ortalarında Orta Afrika’da ortaya çıkan Ebola salgınının keşfedilmesine yardımcı olan Mikrobiyolog Profesör Jean-Jacques Muyembe Tamfum insanlığın bilinmeyen sayıda yeni virüsle karşı karşıya olduğu ve tüm dünyanın buna hazırlıklı olması gerektiğini belirtti.

SHABER3.COM

Ebola salgınının keşfesilmesine yardımcı olan Profesör Jean-Jacques Muyembe Tamfum'dan kritik açıklama geldi. Mikrobiyolog Tamfum, Afrika'nın tropikal yağmur ormanlarından çıkan yeni ve potansiyel olarak ölümcül virüslerin olduğunu açıkladı. "Şu anda yeni patojenlerin ortaya çıkacağı bir dünyadayız ve insanlık için tehdit oluşturan şey budur" diyen Tamfum, " Gelecekteki pandemilerCovid-19'dan daha kötü olacak" ifadelerini kullandı.

"YENİ PATOJEN COVİD-19 KADAR HIZLI YAYILABİLECEK"

Cumhuriyet'in haberine göre Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde bulunan Ingende'de kimliğini açıklamak istemeyen bir hastanın, hemorajik ateşin erken semptomlarını gösterdiği ve hastaya Ebola testi yapıldığı ifade edildi. Profesör Jean-Jacques Muyembe Tamfum, sonuçların negatif gelmesiyle birlikte doktorların, 'beklenmedik' anlamına gelen 'Hastalık X'i ilk yayan kişi olabileceğinden endişe ettikleri belirtildi. Yeni patojenin, Covid-19 kadar hızlı yayılabileceğini ifade eden Tamfum, Ebola'nın yüzde 50 ila 90 ölüm oranına sahip olabileceğini ileri sürdü. Öte yandan, Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) göre Hastalık X'in varsayımsal olduğu, ancak bilim insanlarının, ortaya çıkması durumunda dünya çapında ciddi hastalıklara yol açabileceğinden endişe duydukları ifade edildi. Profesör Tamfum'un, çok daha fazla zoonotik hastalığın - hayvanlardan insanlara sıçrayabileceği konusunda da uyarıda bulundu.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Ebola'yı keşfetmişti: Daha kötü pandemilere hazır olun Sonraki Haber >>

CNN Türk muhabiri, esnafın cevabını beğenmeyince...

CNN Türk muhabiri, esnafın cevabını beğenmeyince...

Sansürsüz ve bağımsız yayıncılık mücadelesi / ÖZEL YAYIN

Sansürsüz ve bağımsız yayıncılık mücadelesi / ÖZEL YAYIN

Türkiye’ye gelen aşı Çin’de yasak!

Türkiye’ye gelen aşı Çin’de yasak!

Norveç'te heyelan yüzünden köyün yarısı göçtü

Norveç'te heyelan yüzünden köyün yarısı göçtü

Yemen'de havalimanında patlama!

Yemen'de havalimanında patlama!

Deprem anı kameralara yansıdı

Deprem anı kameralara yansıdı

Bahçeli, Cumhur İttifakı’na alternatif bir ittifak arıyor

Bahçeli, Cumhur İttifakı’na alternatif bir ittifak arıyor

Çin aşısı için 'pis kokular" geliyor'

Çin aşısı için 'pis kokular

Babacan konuşma yaparken ağladı

Babacan konuşma yaparken ağladı

Hocaefendi, Çağlayan Dergisi'nin son sayısının hazırlığında

Hocaefendi, Çağlayan Dergisi'nin son sayısının hazırlığında
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:48:42