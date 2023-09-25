Ebrar Sitesi için adalet istediler

Maraş’ın merkezinde yer alan ve 6 Şubat depremlerinde yıkılan Ebrar Sitesi’nde yakınlarını kaybedenler, sorumluların bulunmasını ve cezalandırılmasını istedi.





Sitenin enkazında dün bir araya gelen yakınlarını kaybedenler, 1400 kişinin hayatını kaybettiği alana yapılmak istenen deprem müzesine karşı çıktılar.





“Bilirkişi raporunu kabul etmiyoruz”

BirGün’ün haberine göre, Ebrar Sitesi’nde yakınlarını kaybeden Muhammet Gültekin Taner, “Burada toplanmamızın asıl amacı, bizlere bilirkişi raporu diye verilen beton, demir örnekleri alınmadan bize yeterli denilen bilirkişi raporunu kabul etmemektir. Buna ek olarak 2020 yılında başta Ebrar Sitesi başta olmak üzere Kahramanmaraş için AFAD tarafından düzenlenen İRAP’a göre asıl sorunun zemin sıvılaşması olduğu, herhangi bir yerleşime açık olmadığı belirtildi. 1400 insanımız göz göre göre ölüme terk edilmiştir. Asıl istediğimiz şey, ailelerimiz için kaybettiklerimiz için adalettir. Hak için adalet için liyakat için bu bölgenin müze olmaması için siz aileleri ve bizleri yalnız bırakmayan dostlarımızı saygı ile selamlıyorum” dedi.





“Yollara serilmiş insanların yakınlarıyız”

Eylemde konuşan Gülhan Sarp da “22 yaşında kardeşini 6 Şubat depremlerinde kaybeden bir ablayım. Bir şehir olarak bizler morglara sığmayıp, spor salonlarına, yollara ve refüjlere serilmiş insanların yakınlarıyız. Asla ve asla kardeşlerime, annelerime, babalarıma, evlatlarıma mezar olan Ebrar Sitesi’nin enkazına yapılacak olan müzeyi kabul etmiyorum. Adaletin yerini bulması için bizler her ay burada toplanacağız” diye konuştu.





Ebrar Sitesi’nde birçok yakınını kaybettiğini aktaran başka bir kişi de “Sadece istediğimiz şey adalet, biraz olsun adalet. Buraya müze yapılmasını istemiyoruz. Ayrıca o bilirkişi raporlarını istiyoruz. Burası müze olmasın, bize adalet verilsin” dedi.





Ne olmuştu?

Maraş merkezde 1997-2013 yılları arasında kooperatif olarak yapılan Ebrar Sitesi, 22 bloktan oluşuyordu.





AFAD’ın 2020 yılında Maraş için hazırladığı raporda, Ebrar Sitesi’nin de bulunduğu bölgedeki zemin sıvılaşmasına ve olası depremde binaların dayanıksız olduğu için yıkılacağına dikkat çekilmişti.





Sadece 3 yıl sonra, 6 Şubat depremlerinde Ebrar Sitesi içindeki çok sayıda apartman yıkıldı ve 1400’e yakın insan hayatını kaybetti.





Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı Ebrar Sitesi’ndeki yıkıma ilişkin soruşturma kapsamında bilirkişi raporunu Selçuk Üniversitesi öğretim üyelerinden talep etti. Dört kişilik bilirkişi heyetinin 19 Mart tarihli raporları savcılık dosyasına girdi.





Ebrar Sitesi'nin bilirkişi raporunda, enkazın hızla kaldırılmış olması nedeniyle kolonların ve taşıyıcı sistemlerin kesilip kesilmediğinin tespit edilemediği ve demirlerin numunenin içinde dağılması nedeniyle analiz edilemediği belirtildi.





Depremde, Ebrar Sitesi'ndeki 9 katlı K Blok'un 4 katı, 10 katlı Serdar Bey Apartmanı’nın ise 7 katı toprağa gömüldü. Ancak bilirkişi raporunda, demir örnekleri alınamadığı için yeraltı su seviyesinin yarattığı tahribat ortaya konulamadı. Raporda, zemin sıvılaşmasının incelenmesine dair bir detaya da yer verilmedi.