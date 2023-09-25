Samanyolu Haber /Sağlık / Gereksiz antibiyotik mikropları güçlendiriyor /25 Eylül 2023 10:44

Gereksiz antibiyotik mikropları güçlendiriyor

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) Başkanı'ndan 'Antibiyotik' Uyarısı! 'Enfeksiyona Bağlı Ölümler Artabilir...'

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Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) Başkanı Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, artan antibiyotik direncinin artık kırmızı alarm verdiğini söyleyerek gereksiz yere ve yaygın bir şekilde antibiyotik kullanımının dirençli mikropların daha da güçlenmesine neden olduğunu kaydetti.

Prof. Dr. Yavuz, “Dolayısıyla hastalar antibiyotik öncesi çağlardaki gibi birtakım bakteriyle enfeksiyonlardan, basit bakteriyel enfeksiyon bile olsa hayatını kaybedebiliyor. Direnç oranları açısından baktığımız zaman Yunanistan ile yarışıyoruz. Bazen de şampiyonuz maalesef. Şunun örneğini çok rahatlıkla verebilirim, özellikle idrar yolu enfeksiyonlarında ağızdan verilecek şekilde ilaç yazamıyoruz artık. Basit bir enfeksiyonda dahi hastayı hastaneye yatırarak, çok daha geniş spektrumlu antibiyotiklerle tedavi etmek zorunda kalıyoruz” diye konuştu. Prof. Dr. Yavuz, pandemiden önceki dönemlerde de Türkiye’nin en büyük sorunlarından biri olan antibiyotik direncinin, pandemi ve deprem gibi afetlerin de etkisiyle daha da tehlikeli hale geldiğini kaydetti.
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