Samanyolu Haber /Gündem / AKP'nin kullanışlı Savcısı rüşvetçiliğinin yanında şimdi cinayet şüphelisi olabilir! /25 Eylül 2023 10:39

AKP'nin kullanışlı Savcısı rüşvetçiliğinin yanında şimdi cinayet şüphelisi olabilir!

Yolsuzluk suçu kesinleştiği için HSK tarafından cezalandırılan eski İzmir Başsavcıvekili Okan Bato’nun adı şimdi de cinayete karıştı.

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HSK’nın  rüşvet  ve mal varlığındaki artış nedeniyle yer değiştirme cezası verdiği eski İzmir Başsavcıvekili Okan Bato’nun adı cinayete karıştı.

Halk TV Muhabiri Seyhan Avşar'ın haberine göre bir Adalet Bakanlığı bürokratı, Okan Bato’nun bir cinayetin şüphelisi olabileceğini iddia etti.

İddiaya göre, AKP İzmir İl Başkanı Ahmet Kurtuluş, Okan Bato ile 15 Temmuz öncesi o dönem MİT’te görevli G.Y.’nin veda yemeğinde tanıştı. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası operasyon yapılacak isimlerin listesi dönemin İzmir İstihbarat Şube Müdürü Kudret Dikmen tarafından Ahmet Kurtuluş aracılığıyla çete lideri Serkan Kurtuluş’a sızdırılıyordu.

Serkan Kurtuluş ise bu isimleri kaçırarak, “MİT’e çalışıyoruz, devlet arkamızda” diyerek dosyalarının kapatılması karşılığında yüksek miktarda paralar elde ediliyordu.

Daha sonra Ahmet Kurtuluş gözaltına alındı. Bildiklerinin bir kısmını anlatınca susması istendi. Mayıs 2019’da evine polis kılığında gelen Yener Toga isimli tetikçi tarafından çocuğunun gözleri önünde silahla vurularak öldürüldü. Cinayetin emrini verdiği iddia edilen suç örgütü lideri Serkan Kurtuluş ise firar etti.
 
Ahmet Kurtuluş’un yakınları ve avukatı bu cinayette İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Okan Bato’nun kurduğu rüşvet  çarkındaki rolüne dikkat çekti.

Kurtuluş’un yakınları Okan Bato’nun cinayette dahli olduğunu defalarca kez iddia etti. Ancak bu konuda bir yanıt alamadılar.

HSK RAPORUNDA 11 AYRI İDDİA YER ALDI

Kurtuluş'un öldürülmesinin hemen ardından HSK, Okan Bato hakkında soruşturma başlattı. Bato hakkında HSK Başmüfettişleri 151 sayfalık bir rapor hazırladı. Bu raporda Bato’ya yöneltilen 11 ayrı suçlama tek tek yazıldı.

‘SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERİNİN KAÇMASINA YARDIM ETTİ’


HSK’nın raporunda; Okan Bato’nun şu an İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan İzmir İstihbarat Eski Şube Müdürü Kudret Dikmen ile yakın ilişki içinde olduğu, gözaltı listelerinin sızması sürecinde Dikmen’in irtibatlı olduğu Serkan Kurtuluş’un yurtdışına kaçmasına yardım ettiği belirtildi.


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