Samanyolu Haber /Gündem / Eda Nur Kaplan’ın öldürülmesi davasında sanıklar beraat etti /14 Mayıs 2022 11:57

Eda Nur Kaplan’ın öldürülmesi davasında sanıklar beraat etti

Ankara’da Eda Nur Kaplan’ın cinsel saldırıya uğradıktan sonra bir binanın 15. katından atladığı iddiasıyla görülen davada karar açıklandı. Sanıklar beraat etti.

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Cumhuriyet'teki habere göre, Ankara’nın Çankaya ilçesinde bir binanın 15. katından atlayarak intihar eden Eda Nur Kaplan’ın ölümünden önce cinsel saldırıya uğradığı iddiasıyla görülen davada karar açıklandı.

Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuklu sanık Yusuf Güzelyurt ve Mehmet Arduçoğlu ile Kaplan’ın annesi ve taraf avukatları hazır bulundu.

Daha önceki celsede mütalaayı açıklayan savcı, sanıklar Güzelyurt ve Arduçoğlu hakkında ‘nitelikli cinsel saldırı’ suçundan 18 yıla kadar hapis cezası istedi. Karar öncesi son sözlerini söyleyen sanık Arduçoğlu, Kaplan ailesinin televizyon programlarında adalet aradığını, kendisinin ise adalet güveninin tam olduğunu ve suçsuz olduğunu belirtti. Diğer sanık Güzelyurt ise bütün delillerin ortada olduğunu ve verilen karara karşı boynunun kıldan ince olduğunu beyan etti. Tutuklu sanıkların beyanlarının ardından kararı açıklayan mahkeme, sanıklardan Arduçoğlu ve Güzelyurt’un beraatine hükmetti. MAKUL ŞÜPHE İLE YÜZBİNLERCE KİŞİYİ TUTUKLAYAN YARGI, 'SOMUT DELİL' BULAMAMIŞ Doğu Perinçek'in 'Yargı siyasetin köpeğidir' sözünü yeniden hatırlatan bu olay, Ankara'daki suç örgütlerinin yeni koruyucularını, 'Yurt Kızları' skandalı ile gündeme gelen genç kızlara kurulan kirli tuzakları ve suça bulaşmış AKP uzantılarını yeniden gündeme taşıdı.
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