Samanyolu Haber /Gündem / Edirne Belediye Başkanı Gürkan’a hapis cezası /12 Mart 2021 14:47

Edirne Belediye Başkanı Gürkan’a hapis cezası

Edirne Belediye Başkanı CHP'li Recep Gürkan, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi bir barda kadeh kaldırıp, şarkı söylediği görüntülerle ilgili 'suçu ve suçluyu övme' suçundan tutuksuz yargılandığı davada 2 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

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Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan’ın 15 Temmuz darbe girişimi gecesi bir türkü barda şarkı söylerken çekilen ve elinde kadehle, “36 yıl önce haberimiz yoktu, şimdi var. İçelim” dediği duyulan görüntülerle ilgili ‘suçu ve suçluyu övme’ suçundan açılan davanın 5’inci duruşması Edirne 8’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. 2 yıl hapis istemiyle tutuksuz yargılanan Recep Gürkan’ın katılmadığı duruşmada, savcı sanığın 2 yılla cezalandırılmasını talep etti.

Gürkan’ın avukatı Harika Taybıllı ise savcının mütalaasına karşı, “Unsurları yönünden suç oluşmamıştır. Müvekkilin  beraatını talep ederiz” dedi.

Mahkeme kısa süreli aranın ardından Başkan Gürkan’a 3 ay hapis cezası verdi. Ceza, sanığın  geleceği üzerindeki etkileri dikkate alınıp, 2 ay 15 güne indirildi. Hükmün açıklanması geri bırakıldı
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