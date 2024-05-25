Samanyolu Haber /Dünya / Hizmet Gönüllüleri'nden Güney Avustralya'ya modern eğitim kampüsü! /25 Mayıs 2024 18:28

Hizmet Gönüllüleri'nden Güney Avustralya'ya modern eğitim kampüsü!

McYess Vakfı çatısı altında ve üç ayrı kampüste eğitim faaliyetlerini yürüten Pinnacle Eğitim Kurumları, hizmet halkasına bir yenisini ekledi. İki yıl önce temeli atılan Golden Grove Kız Lisesi Kampüsü binası, Federal ve Eyalet hükümet temsilcileri ile devlet yetkililerinin katılımıyla törenle hizmete açıldı.

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Son teknoloji ve eğitim altyapısına uygun şekilde dizayn edilen eğitim kampüsün töreninde konuşan yetkililer, memnuniyetini ifade ederek, Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu’na başta olmak üzere ‘Eğitim Gönüllüleri’ne, Avustralya devleti adına teşekkür ettiler.

BURASI SADECE BİR OKUL DEĞİL, ÖNEMLİ BİR EĞİTİM YUVASIDIR:

Açılış törenine, Federal Eğitim Bakanını temsilen katılan ve mesajını okuyan Güney Avustralya Federal Milletvekili Tony Zappia; “Sözlerime başlamadan öncelikle, Sayın Eğitim Bakanımız Jason Clare’nin selamlarını ve teşekkürlerini iletmek istiyorum. Pinnacle Kollej’ni uzun yıllardan beri tarıyorum.

Buraya ve bu eğitim kurumunun programlarına üçüncü defadır katılıyorum. Çalışmalarını ve gayretlerini yakinen tanıyorum. Pinnacle Kollejleri, eyaletimizde sadece bir okul değil, çok önemli bir eğitim merkezi ve yuvasıdır. Son teknolojiyle donatılmış bu modern eğitim kampüsünde, geleceğin anneleri ve farklı meslek sahibi yöneticileri yetişecek.

Onun için çok önemli. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu güzel hizmetlerden dolayı ne kadar teşekkür etsek azdır.
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