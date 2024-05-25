Hizmet Gönüllüleri'nden Güney Avustralya'ya modern eğitim kampüsü!

Açılış törenine, Federal Eğitim Bakanını temsilen katılan ve mesajını okuyan Güney Avustralya Federal Milletvekili Tony Zappia; “Sözlerime başlamadan öncelikle, Sayın Eğitim Bakanımız Jason Clare’nin selamlarını ve teşekkürlerini iletmek istiyorum. Pinnacle Kollej’ni uzun yıllardan beri tarıyorum.









Onun için çok önemli. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu güzel hizmetlerden dolayı ne kadar teşekkür etsek azdır.

Son teknoloji ve eğitim altyapısına uygun şekilde dizayn edilen eğitim kampüsün töreninde konuşan yetkililer, memnuniyetini ifade ederek, Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu’na başta olmak üzere ‘Eğitim Gönüllüleri’ne, Avustralya devleti adına teşekkür ettiler.Buraya ve bu eğitim kurumunun programlarına üçüncü defadır katılıyorum. Çalışmalarını ve gayretlerini yakinen tanıyorum. Pinnacle Kollejleri, eyaletimizde sadece bir okul değil, çok önemli bir eğitim merkezi ve yuvasıdır. Son teknolojiyle donatılmış bu modern eğitim kampüsünde, geleceğin anneleri ve farklı meslek sahibi yöneticileri yetişecek.