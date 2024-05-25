Samanyolu Haber /Politika / Sinan Ateş'in arkadaşı Ömer Zengin saldırıya uğradı! /25 Mayıs 2024 18:21

Sinan Ateş'in arkadaşı Ömer Zengin saldırıya uğradı!

Ankara'da uğradı suiakst sonucu öldürülen Sinan Ateş'in davasında geçtiğimiz hafta ifade veren Ateş'in arkadaşı Ömer Zengin, Almanya'da 4 kişi tarafından saldırıya uğradığını açıkladı.

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Bu akşam televizyon programında canlı yayına çıkması beklenen 2022 yılında öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in yakın arkadaşı Ömer Zengin, evinden çıkarken 4 kişinin saldırısına uğradı. Zengin'in bu akşam Halk TV'de canlı yayın konuğu olarak ilk kez, soruşturmaya dair bazı soruların cevaplarını açıklayacağı duyurulmuştu.

Saldırıyı sosyal medya hesabından duyuran Ömer Zengin canlı yayına da çıkamayacağını belirtti.

"BAŞKA BİR GÜN KATILACAĞIM"

Ömer Zengin saldırıyı şu ifadelerle paylaştı:

"4 kişinin saldırısına uğradım, kafam da biraz şişlik var. Başka bir gün yayına katılacağım"

Ömer Zengin, geçen günlerde Sinan Ateş suikasti soruşturmasında ifade vermişti.
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