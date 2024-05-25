Sinan Ateş'in arkadaşı Ömer Zengin saldırıya uğradı!

"BAŞKA BİR GÜN KATILACAĞIM"





Bu akşam televizyon programında canlı yayına çıkması beklenen 2022 yılında öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in yakın arkadaşı Ömer Zengin, evinden çıkarken 4 kişinin saldırısına uğradı. Zengin'in bu akşam Halk TV'de canlı yayın konuğu olarak ilk kez, soruşturmaya dair bazı soruların cevaplarını açıklayacağı duyurulmuştu.Saldırıyı sosyal medya hesabından duyuran Ömer Zengin canlı yayına da çıkamayacağını belirtti.Ömer Zengin saldırıyı şu ifadelerle paylaştı:"4 kişinin saldırısına uğradım, kafam da biraz şişlik var. Başka bir gün yayına katılacağım"Ömer Zengin, geçen günlerde Sinan Ateş suikasti soruşturmasında ifade vermişti.